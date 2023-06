Kita-Personalmangel in Otterfing: 30 Kinder nicht versorgt

Baustelle Kinderbetreuung: In Otterfing hat bei der Vergabe der Plätze heuer bislang jedes dritte Kind eine Absage erhalten. Die Gemeinde hofft, den Bedarf bis September noch decken zu können. Gemeinde hofft auf Entspannung. (Symbolbild) © archiv tp

Für jedes dritte Kind, das in Otterfing heuer zur Kita angemeldet wurde, gab es eine Absage, 30 Kinder sind nicht versorgt. Die Gemeinde hofft, dass sich das Problem noch löst.

Otterfing – Zum ersten Mal hat die Gemeinde Otterfing heuer die Vergabe der Betreuungsplätze über eine Online-Plattform abgewickelt. Das neue Verfahren sollte die Transparenz des Prozesses erhöhen. Gebracht hat es aber auch eine bittere Erkenntnis: Die Gemeinde ist weit davon entfernt, alle Betreuungswünsche erfüllen zu können.

Per Bayern-Portal meldeten Otterfinger Eltern heuer ihren Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen für den Start des neuen Betreuungsjahres im September an und erhielten darüber auch die Zu- oder Absage, erläuterte Gemeindekämmerer Peter Kirschenhofer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Das habe die Rechtssicherheit für Gemeinde und Eltern erhöht. Aus seiner Sicht habe alles gut funktioniert. Zumindest, was die Abwicklung betrifft. Denn wie aus Kirschenhofers Bericht hervorging, gab es 89 Bedarfsanmeldungen. Von diesen konnten gut zwei Drittel auch bedient werden – 30 Kinder hätten indes noch keinen Platz erhalten. Hoffnungslos sieht die Gemeinde auf diese Entwicklung nicht: Man habe vorläufige Absagen erteilt, aber bis September könne sich noch einiges ändern, stellte Kirschenhofer in Aussicht.

Gemeinde bemüht sich um Lösung

Die Gemeinde sei darum bemüht, die weiteren benötigten Betreuungsplätze – 21 im Kindergarten, neun in der Krippe – bereitzustellen. Am Platz hapert es auch gar nicht – aber an Fachkräften. „Die Räumlichkeiten würden ausreichen, aber wir suchen noch Personal“, berichtete Kirschenhofer dem Gemeinderat. Die Personalsuche obliege natürlich den Trägern, erläutert der Kämmerer auf Nachfrage.

In Otterfing betreiben das Montessori-Kinderhaus, die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Katholische Kita-Verbund Holzkirchen Einrichtungen. Dennoch sei die Gemeinde bemüht, die Träger dabei zu unterstützen, Mitarbeiter zu finden. Man habe Plakate finanziert und räume kostenlose Inserate im Gemeindeblatt ein. Auch bei der Wohnungssuche für künftiges Personal biete die Gemeinde Unterstützung an. Doch das gestaltet sich offenbar schwierig.

Konkret fehle es aktuell an Wohnraum für eine Erzieherin, die in Otterfing anfangen würde, berichtete Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) im Gemeinderat. Sollte diese für sich und ihre Familie eine bezahlbare Dreizimmerwohnung in der Nähe finden, könnten 24 Plätze geschaffen werden – der bislang gemeldete Bedarf könnte somit abgedeckt werden. Die Gemeinde spreche ständig mit potentiellen Vermietern und Maklern, um Wohnungen an künftige Erzieher vermitteln zu können, bekräftigt Kirschenhofer.

25 Kindergarten- und 12 Krippenplätze können nicht belegt werden

In Otterfing könnten nach Angaben des Kämmerers insgesamt circa 175 Kindergartenplätze angeboten werden, hinzu kommen 60 Krippenplätze. Doch aufgrund des Personalmangels seien derzeit nur 150 Kindergarten- und 48 Krippenplätze tatsächlich belegbar. „Wir wollen das Angebot ausbauen“, betonte auch Falkenhahn.

Die Gemeinde könne die Situation von Eltern, die in der jüngsten Vergaberunde keinen Betreuungsplatz erhalten haben, gut verstehen. „Da hängen Existenzen dran“, ist Kirschenhofer klar, etwa wenn beide Eltern arbeiten müssten, um ein Haus abzubezahlen. „Es ist ein Riesendruck, unter dem die Eltern stehen – wir versuchen, das konstruktiv anzugehen.“

Die Alternativen? Kirschenhofer weist auf einen Gastkindantrag in einer Einrichtung der umliegenden Gemeinden hin. Aber das sei aufgrund der allgemeinen Lage ebenfalls schwierig – denn die plagen bekanntlich ähnliche Probleme. Auch die Kindertagespflege bei Tagesmüttern oder -vätern wäre eine Option. Diese würden durch das Landratsamt koordiniert.

Möglicherweise könnten sich durch Pläne für eine neue Waldkindergartengruppe eine weitere Option auftun. Gegenwärtig beantrage einer der Träger eine Betriebserlaubnis für eine solche Gruppe, erklärt Kirschenhofer. Falsche Hoffnungen wolle er damit aber nicht wecken, betont der Kämmerer, die Sache ist noch nicht spruchreif, die Planung noch am Anfang. Konkrete Informationen könnte es womöglich in der Juni-Sitzung des Gemeinderats geben.

