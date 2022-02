Klares Bekenntnis zu Windkraftplänen im Hofoldinger Forst

Von: Stephen Hank

Drei Windräder sollen im Hofoldinger Forst entstehen (Symbolfoto). © dpa

Der Landkreis steigt als Kommanditist in die Betreibergesellschaft Windenergie Hofoldinger Forst ein. Er möchte damit „am wirtschaftlichen Erfolg partizipieren“.

Otterfing/Landkreis – Landrat Olaf von Löwis (CSU) hat sich in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses nachdrücklich zum Windkraftprojekt im Hofoldinger Forst bekannt – auch wenn der Landkreis nicht als Gesellschafter, sondern nur als Kommanditist der künftigen Betreibergesellschaft angehört. „Wir kriegen die umweltfreundliche Energie angerechnet und können am wirtschaftlichen Erfolg partizipieren“, sagte er. An der Unterstützung durch den Landkreis hätten nie Zweifel bestanden.

Die Diskussion im Umweltausschuss war aufgekommen, weil Maria Dießl (CSU) von Äußerungen im Otterfinger Gemeinderat berichtet hatte, wonach der Landkreis wenig Interesse an dem Projekt habe. Wie sich herausstellte, war damit wohl eher der Landkreis München gemeint. Die beiden Landkreise waren 2016 zur Arbeitsgemeinschaft Windenergie Hofoldinger Forst gestoßen, um das Vorhaben organisatorisch und finanziell zu unterstützen. München sieht seine Aufgabe mittlerweile als erledigt an. „Der Landkreis hat eine Beteiligung als Kommanditist angesichts vieler anderer Projekte abgelehnt“, berichtete Löwis. Miesbach dagegen „möchte so nah wie möglich dran bleiben“.

Verwunderung über Ablehnung des Gesellschafter-Status‘

Robert Wiechmann (Grüne) zeigte sich irritiert, dass dies in der künftigen Betreibergesellschaft nur als Kommanditist möglich sei. Als Kommanditist ist der Landkreis von der Geschäftsführung ausgeschlossen, profitiert aber über seine finanzielle Beteiligung am Erfolg des Projekts. „Es war mehrheitlicher Wunsch der Gemeinden, dass die Landkreise nicht Gesellschafter werden“, berichtete Löwis. Es gebe aber „keinen Stress“, es herrsche bestes Einvernehmen über die Ziele. Insofern könne er Wiechmanns Befürchtungen zerstreuen, dass der Landkreis auf der Strecke bleibe, wenn er jetzt – so der mehrheitliche Beschluss im Umweltausschuss – seine Rechte an die künftige Betreibergesellschaft abtritt und erst anschließend Verhandlungen über eine Beteiligung als Kommanditist führt. Löwis: „Es gibt keinerlei Widerstände und ist sehr gewünscht, dass wir weiter mit dabei sind.“

Zusätzlich nach weiteren Standorten Ausschau halten

Aus dem Umweltausschuss gab es reihum Lob fürs Engagement des Landkreises. „Er hat das Projekt toll unterstützt“, sagte etwa Dießl. Wermutstropfen sei freilich der zeitliche Verzug der Windkraftpläne, merkte Paul Fertl (SPD) an. Der Landkreis sei gut beraten, auch an anderer Stelle aktiv zu werden und Ausschau nach geeigneten Standorten zu halten.

