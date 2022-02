Großer Dorfflohmarkt im Mai: Kleine Schätze suchen neue Besitzer

Von: Andreas Höger

Platz für Kreativität: Die Ankündigungsplakate für den Dorfflohmarkt „Otterfing räumt aus“ werden die Kinder der Mittagsbetreuung farblich ausschmücken. Auf die Ergebnisse gespannt sind (v.l.) Ingrid Eder (Organisationsteam), Schulleiterin Inge Weber und Marion Wessely (Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde). © Thomas Plettenberg

Rauf in die Speicher, runter in die Keller: Kleine Schätze, die im Haushalt nur mehr ein Schattendasein in Kisten fristen, haben am 7. Mai die Chance auf ein Comeback: Der Dorfflohmarkt „Otterfing räumt aus“ ist als Beitrag gedacht gegen die Wegwerf-Unkultur. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Otterfing – Die Idee, einen Flohmarkt in der ganzen Gemeinde auf die Beine zu stellen, schwebte schon länger durch das Otterfinger Rathaus. „Es fehlte aber irgendwie immer der Anlass“, erklärt Marion Wessely von der Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus, die zusammen mit Ingrid Eder die Federführung übernommen hat. Der Anlass, jetzt ist er gefunden: Der Flohmarkt wird der Otterfinger Beitrag zur im Mai geplanten, überregionalen Veranstaltungsreihe „Klimafrühling Oberland“.

Die Idee: Statt Dinge wegzuwerfen, können sie vielleicht ein zweites Leben führen. „Das spart Müll und Ressourcen“, sagt Wessely. Auch Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) gefällt der Ansatz. „Beim Klimawandel geht es viel um Energie und um Strom“, sagt der Rathauschef, „vergessen wird oft, dass es genauso wichtig ist, darauf zu achten, nicht für immer neue Produkte zu viel Energie und Rohstoffe zu vergeuden.“

So sind alle Gemeindebürger aufgefordert, nach Aussortiertem in Haus und Garage zu suchen, damit es vielleicht neue Besitzer findet. „Verkauft werden darf alles, was zu schade zum Wegwerfen ist“, sagt Wessely. Ausgenommen sind Lebensmittel, Tiere, Plagiate, Pyrotechnik, Waffen und Militaria. Der Größe des Verkaufsstands sind keine Grenzen gesetzt. „Wichtig ist, dass der Verkauf auf Privatgrund stattfindet“, betont Wessely. Minderjährige brauchen die Zustimmung der Eltern.

Bis 15. März anmelden und weniger Anmeldegebühr zahlen

Wer sich anmeldet, wird in einen großen Lageplan (Flyer) aufgenommen, den Schnäppchenjäger am Samstag, 7. Mai, an die Hand bekommen. Ein spezieller Wimpel macht deutlich, dass der Verkaufsstand offiziell angemeldet ist. Bis 15. März beträgt die Anmeldegebühr zehn Euro, danach sind 15 Euro fällig. „Das Geld wird zu hundert Prozent an soziale Einrichtungen gespendet“, sagt der Bürgermeister. Organisation und Werbung finanziert die Gemeinde.

Mitmachen können Haushalte aus allen Ortsteilen. Ein größerer Anlaufpunkt wird der gleichzeitig stattfindende, zentrale Kindersachen-Basar in der Grundschule (Aula/Schulhof) sein. „Ausführliches Stöbern und Gruscheln sind überall in der Gemeinde garantiert“, verspricht Wessely; sie hofft, dass sich eine Atmosphäre entwickelt wie bei den stets gut besuchten Hofflohmärkten in den Städten. „Das hat uns inspiriert, so etwas auch mal in Otterfing zu versuchen.“

Vereine organisieren Verköstigungsstände

Wenn die Kräfte schwinden, können sich Flohmarkt-Besucher an Verköstigungsständen der Ortsvereine stärken. Schützen, Frauenbund, Veteranen, Trachtler und Skiclub haben zugesagt, fürs leibliche Wohl zu sorgen.

Gerade die ansonsten so rührigen Ortsvereine waren während der Pandemie weitgehend zur Untätigkeit verdammt, was gesellschaftliche Aktivitäten anbelangt. Kein Dorffest, kein Fasching. „Das Miteinander ist zwei Jahre zu kurz gekommen“, stellt Wessely fest.

Der gemeinsame Flohmarkt soll, obwohl örtlich voneinander getrennt, als gemeinsame Aktivität wahrgenommen werden. „Ein Projekt für Nachhaltigkeit und für die Dorfgemeinschaft“, sagt Wessely. Gemeinsamkeit werde so wieder ein wenig spürbar, hofft der Bürgermeister: „Ganz bestimmt eine schöne Sache fürs ganze Dorf.“ Wessely kann sich sogar vorstellen, dass der Dorfflohmarkt keine Eintagsfliege bleibt: „Vielleicht wäre das was für jedes Jahr – auch ohne Corona.“

Anmeldung und Infos: Anmeldungen sind online unter www.otterfing.de/dorfflohmarkt möglich. Nach Überweisung der Teilnahmegebühr (bis 15. März zehn Euro pauschal, später 15 Euro) wird die Adresse in den Lageplan der Verkaufsstände aufgenommen.

