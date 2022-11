Kulturwoche in Otterfing: Der Blick ins Detail lohnt

Von: Christine Merk

Bei einer Führung präsentierten die Otterfinger Künstler am Wochenende selbst ihre Ausstellung zur Kulturwoche – hier Ivana de Faveri mit einem ihrer Gemälde. © Steffen Gerber

Hier lohnt der Blick ins Detail: Bei der Kulturwoche stellen 20 Künstler aus Otterfing ihre Arbeiten aus. Eine inspirierende Vielfalt, umrahmt von Kabarett, Konzerten und Lesungen.

Otterfing – Eine inspirierende Vielfalt an Stilrichtungen, Techniken und Motiven können die Besucher der Ausstellung zur Otterfinger Kulturwoche erleben. Die gut 70 Werke von knapp 20 Künstlern sind an Stellwänden um den Innenraum der Aula herum locker präsentiert, und so ist genügend Raum, um sie auf sich wirken zu lassen – wenn man sich ausreichend Zeit nimmt.

Sarah Wagners Bilder spiegeln ihr Architekturstudium wieder. Mit Fineliner zeichnet sie Häuserfassaden, die perspektivisch auf einen Fluchtpunkt zulaufen. Oben und unten, Himmel und Boden, sind aufgehoben, die Gebäude wachsen von allen Richtungen ins Bild. Mal ist der Himmel blau aquarelliert, mal sind es Wandflächen. Manfred Lenzer hat mit seiner Kamera nur Details von Gebäuden eingefangen. Weiß ist die beherrschende Farbe, das Flair südländisch. Die Fotos sind auf Aluminiumplatten gedruckt, und diese sind mit einem Abstand vor dem weißen Hintergrund innerhalb schlichter Bilderrahmen angebracht – als würden sie schweben. So entsteht Dreidimensionalität, verstärkt durch den Schatten, den die Aluminiumplatten werfen.

Arne Hanselmann zieht in seinem Bild „Der Blaue in Flammen“ eine dünne schwarze Linie auf geschöpftem Papier. Sie schwingt sich in Kurven, läuft zurück, schlägt Wellen, kreuzt die schon vorhandene Linie. Viele kleine Flächen entstehen, die der Künstler mit leuchtenden Farben füllt. Eva Fuchs will mit Smartphone-Fotografie den schnellen Moment im Vorbeigehen zum Ausdruck bringen, erklärt sie selbst. Diesen Blick auf Motive aus dem Alltag untermalt sie zum Teil mit eigenen Gedichten. „Leere“ nennt sie das Foto des verwaisten Fahrgastraums einer U-Bahn – die Flächen grobkörnig, Spiegelungen im Glas, durch welches das Foto gemacht wurde, lassen das „Draußenstehen“ erfühlen. „Szenario Endzeit“ und „Atemlose Stille“ sind zwei der Zeilen in dem Gedicht dazu.

Volles Programm mit Kabarett, Konzerten und Lesungen

Von Kian Lorenz stammen die einzigen Skulpturen der diesjährigen Ausstellung. Metall in Gold und Bronze. Die Grundform sind fast immer Dreiecke mit leicht geschwungenen Rändern. Aus diesen Dreiecken konstruiert Lorenz einen Engel, eine Kugel oder ein dreidimensionales Kreuz. Ingrid Eder hat in ihrer Kalligraphie Zeilen aus einem Lied von Kabarettistin Martina Schwarzmann aufgegriffen. In großer roter Schrift fordert sie auf: „scheene dog muas ma spürn wenns passiern“. Hinterlegt sind diese mit Zeilen in kleinerer, gelber Schrift, die ausdrücken, was schöne Momente sein können. Momente, die einfach zu erleben sind.

Die Ausstellung lohnt einen Besuch mit Zeit für den Blick aufs Detail. Sie ist noch bis Samstag, 5. November, zu sehen. Die meisten Bilder sind käuflich zu erwerben, eine Preisliste liegt aus.

Bei der Otterfinger Kulturwoche stehen bis Samstag, 5. November 2022, täglich Konzerte, Kabarett und Lesungen auf dem Programm, organisiert von Ehrenamtlichen aus dem Ort. Unter anderem ist am Donnerstag um 20 Uhr der bekannte Kabarettist Christian Springer mit seinem aktuellen Programm „nicht egal“ zu Gast. Alle Infos gibt es auf der Internetseite der Veranstaltungsreihe..