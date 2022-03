Landkreis will bei Windkraft-Projekt weiter Einfluss geltend machen

Von: Stephen Hank

Teilen

Drei für den Hofoldinger Forst: So wie hier in Brandenburg sollen spätestens 2024 drei Bürgerwind-Anlagen in Otterfing, Sauerlach und Aying in Betrieb gehen. © dpa

Der Landkreis will in der neuen Windkraft-Betreibergesellschaft Kommanditist werden. Das Projekt genieße auch bei stiller Teilhaberschaft „höchste Priorität“, so der Landrat.

Landkreis – „Das Projekt genießt allerhöchste Wertschätzung und Priorität“, stellte Landrat Olaf von Löwis (CSU) im Kreistag mit Blick auf das Windkraftprojekt im Hofoldinger Forst klar. Zuvor war Kritik laut geworden, dass der Landkreis nur als stiller Teilhaber, nicht als Gesellschafter mit an Bord sein wird. „Wir werden unseren Einfluss trotzdem immer geltend machen“, betonte der Landrat.

Der Kreistag hatte darüber zu entscheiden, ob der Landkreis die Projektleistungen und -rechte an die künftige Betreibergesellschaft überträgt und mit dieser anschließend über eine Beteiligung als Kommanditist verhandelt. Der Kreisausschuss hatte das bereits empfohlen. Kritik an diesem Vorgehen kam von Robert Wiechmann (Grüne): „Wir senden damit das Signal, dass wir mit der Betreibergesellschaft nichts zu tun haben wollen.“ Gerade jetzt, wo angesichts der Energie-Abhängigkeit von Russland alternative Energieformen wieder verstärkt in den Fokus rücken, könnten sich die beteiligten Gemeinden und der Landkreis als Gesellschafter gegenseitig stärken und unterstützen. „Ich glaube, dass sich die Kommunen allein etwas verheben“, sagte Wiechmann. „Sie wären gut beraten, mit uns im Boot zu sitzen und nicht etwa mit Externen wie E.ON.“ Er beantragte, den Tagesordnungspunkt zurückzustellen und die Sache zu überdenken.

„Die Stimmung ist null negativ“

Der Otterfinger Kreis- und Gemeinderätin Maria Dießl (CSU) war daran gelegen, den Eindruck zu zerstreuen, dass die Gemeinden Otterfing, Aying und Sauerlach den Landkreis nicht mit dabei haben wollen, auch wenn sie den mehrheitlichen Beschluss gefasst haben, die Betreibergesellschaft alleine zu führen. „Die Stimmung ist null negativ“, betonte sie. „Wir wissen, was wir am Rückhalt des Landkreises haben.“ Jens Zangenfeind (FWG), der als Vize-Landrat an etlichen Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Windkraft teilgenommen hatte, bestätigte das: „Es herrscht alles andere als eine negative Stimmung. Die Gemeinden sind glücklich, wenn der Landkreis als Kommanditist dabei ist.“ Da die Flächen, auf denen die drei Windräder entstehen, den Gemeinden zugewiesen sind, sei es nachvollziehbar, dass sie allein als Gesellschafter fungieren wollen. Zangenfeind: „Sie haben einen guten Zeitplan. Das ist mal ein Projekt, da geht was voran.“

„Zehnter Jahrtag der Planung“

Für Paul Fertl (SPD) könnte es dennoch deutlich schneller gehen. Man feiere inzwischen den zehnten Jahrtag der Planung. Eine weitere Verzögerung könne das Projekt nicht vertragen. Mit Blick auf die Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), in Bayern den Bau von mehr als 500 Windkraftanlagen voranzutreiben, errechnete er einen Anteil von fünf Anlagen für den Landkreis. Diese wären wohl entlang der Autobahn am besten aufgehoben.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.

Auch die Fraktionssprecher Christian Köck (CSU) und Christine Negele (SPD) forderten ein nun schnelles Fortkommen. „Wir sollten dem Projekt eine Chance geben, der Landkreis ist ja nicht völlig draußen“, sagte Köck. Negele teilte die Ansicht. Die Gemeinden wollten es Bürgern ermöglichen, sich am Windkraftprojekt beteiligen. „Das ist wesentlich wichtiger als die Beteiligung des Kreises.“

Bürgerbeteiligung wichtig für Akzeptanz

Letztlich brachte der Kreistag die Sache wie geplant auf den Weg – ergänzt um den Zusatz Bürgerbeteiligungsgesellschaft. „Wir tun politisch alles, um die Akzeptanz zu steigern, und das ist für mich die Bürgerbeteiligung“, sagte der Landrat, der im Übrigen von einem Interesse des Stromversorgers E.ON an dem Projekt noch nichts gehört hat. Auch Martin Beilhack (BP) hielt die Bürgerbeteiligung für den richtigen Weg: „Dann gibt es auch keinen Protest.“

Lesen Sie auch: So geht‘s mit dem Windkraftprojekt weiter.