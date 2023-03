Landschaftsschutzgebiet im Hofoldinger Forst: Bauern und Naturschützer uneins

In der Debatte um das Landschaftsschutzgebiet im Hofoldinger Forst ziehen nicht alle Waldbesitzer am selben Strang. Während einige Landwirte die Entwidmung fordern, sehen die im Bund Naturschutz organisierten Waldbesitzer darin Nachteile.

Harvester im Einsatz: Im jüngst auf Otterfinger Flur ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet Hofoldinger Forst ist der Einsatz auch schwerer Holzernter erlaubt. Landwirte jedoch fürchten, dass die Bestimmungen nachträglich verschärft werden.

Zwischen dem Bayerischen Bauernverband und dem Bund Naturschutz (BN) gibt es Unstimmigkeiten. Es geht um das Landschaftsschutzgebiet im Hofoldinger Forst.

Otterfing - Ersterer hatte jüngst im Otterfinger Gemeinderat beantragt, die Entwidmung privater Wälder im Hofoldinger Forst zu prüfen – weite Teile sind seit 2014 Landschaftsschutzgebiet (wir berichteten). Zweiterer dagegen hält eine solche Herausnahme von Privatwald aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) für falsch.

„Der BN sieht innerhalb des Landschaftsschutzgebietes bisher keine Einschränkung der forstlichen Bewirtschaftung, da die Verordnung explizit ordnungsgemäße Forstwirtschaft zulässt“, heißt es jetzt in einer Mitteilung des BN. Sogar das Gegenteil sei der Fall: Mit dem Vertragsnaturschutzprogramm könnten Waldbesitzer gerade im LSG mehr als 2000 Euro pro Hektar staatliche Fördermittel erhalten. Für jeden potenziellen Biotopbaum, der dann zwölf Jahre nicht genutzt werden dürfe, würden bis zu 220 Euro ausbezahlt. „Die Gebietskulisse Landschaftsschutzgebiet bedeutet für den privaten Waldbesitzer eine weitere Möglichkeit, staatliche Fördermittel zu erhalten. Eine Herausnahme des Otterfinger Privatwaldes aus dem Landschaftsschutzgebiet wäre also eher zum Nachteil der Otterfinger Waldbesitzer“, so Karl Einwanger, selbst Waldbesitzer, Förster und Vorsitzender der BN-Ortsgruppe Otterfing.

Ein weiterer Vorteil sei, dass Landwirte das Reiten auf bestimmte Wege beschränken lassen könnten. „Auch das bedeutet: Es ist vor allem im Interesse der Waldbesitzer, im Landschaftsschutzgebiet zu bleiben“, heißt es in der Mitteilung.

Auch der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe, Manfred Burger, äußerte sich ablehnend zum Ansinnen des Bauernverbands Ebersberg-Holzkirchen, der die Entwidmung im Otterfinger Gemeinderat beantragt hatte: „Dass ein Landschaftsschutzgebiet, das erst seit so kurzer Zeit Bestand hat, gleich wieder verkleinert werden soll, kann ich nicht nachvollziehen. Vor allem wenn es in der Bewirtschaftung eigentlich keine Nachteile für die Waldbesitzer gibt“, so Burger laut der Mitteilung.

Wie berichtet, hatte eine Mehrheit im Gemeinderat das Ansinnen des Bauernverbandes unterstützt. Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) zählte nicht zu den Unterstützern. Nicht zuletzt, weil das LSG Vorteile für die Gemeinde bedeute. So sei etwa ein Kiesabbau im LSG nicht möglich. Ohnehin war er skeptisch, ob sich überhaupt einzelne Flurnummern aus dem LSG herauslösen lassen. Die Gemeinderatssitzung endete mit dem Vorsatz, alle Waldbesitzer – nicht nur die Landwirte – zu fragen, wie sie zu einer Herausnahme aus dem LSG stehen.

Der Hofoldinger Forst gehört zu weiten Teilen den Staatsforsten. Allerdings sind auf Otterfinger Flur auch 150 Privatleute Waldbesitzer, darunter Landwirte. Einige von ihnen fürchten, Freistaat, Bund oder EU könnten die LSG-Bestimmungen eines Tages nachschärfen – und so die Bewirtschaftung des Waldes erschweren. Daher ihr Wunsch, ihre Flächen aus dem LSG herauszunehmen.

