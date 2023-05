Zwischenbilanz: Falkenhahn denkt an schöne und frustrierende Momente - und hat Pläne für die zweite Halbzeit

Interview mit Bürgermeister

Von Andreas Höger schließen

Die erste Hälfte der Amtszeit ist vorbei: Wie hat Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) die ersten drei Jahre erlebt? Im Interview blickt er zurück und erklärt, was er in der zweiten Halbzeit noch alles schaffen will.

Otterfing – Knapp war’s bei der Stichwahl des neuen Otterfinger Bürgermeisters vor drei Jahren. Etwas überraschend, mit 53,44 Prozent, hatte sich SPD-Bewerber Michael Falkenhahn gegen seinen CSU-Kontrahenten Robert Schüßlbauer durchgesetzt. Falkenhahn trat im Mai 2020 die Nachfolge von Jakob Eglseder (CSU) an, der zuvor 18 Jahre lang amtierte.

Die erste Hälfte der sechsjährigen Amtszeit ist vorüber – und Otterfings neuer Rathauschef konnte einige Duftmarken setzen. Falkenhahn (56), der zuvor als IT-Projektleiter arbeitete, führte einen beschließenden Ausschuss ein (Bau, Verkehr und Ortsentwicklung) und schaffte schnell einen Durchbruch bei den lange festgefahrenen Grundstücksverhandlungen für die Straße nach Wettlkam. Wenig voran ging bei den „Großbaustellen“ Mehrgenerationen-Wohnprojekt und Sportstätten-Konzept. Im Gemeinderat blieben die Debatten unaufgeregt, nur zuletzt zeigte die CSU auch mal wieder die Zähne. „Wird sicher nicht so dramatisch wie beim FC Bayern“, prophezeit der 56-Jährige verschmitzt, als er um ein „Halbzeit-Interview“ gebeten wird.

Herr Falkenhahn, haben Sie vor drei Jahren ihren Traumjob gefunden?

Michael Falkenhahn: Ja, schon. In Otterfing gibt es eine Menge Menschen, die miteinander etwas vorwärtsbringen wollen, die ein Interesse haben, dass es sich hier gut leben lässt. Als Bürgermeister darf ich Anschieber dieses Lebensgefühls sein, das gibt mir viel. Im Gemeinderat erlebe ich ein sachliches Miteinander – also ja, schon eher ein Traumjob.

Gleich nach der Wahl kam Corona. Ein neu gewählter Bürgermeister ohne die Möglichkeit, in direkten Austausch mit Bürgern zu gehen – das muss sich seltsam angefühlt haben?

Michael Falkenhahn: Klar war das eine unglückliche Lage gleich zum Start. Kein Bürgerkontakt, kein Dorfleben. Für uns neue Bürgermeister war es im Endeffekt aber gar kein schlechter Einstieg: Wir waren viel im Rathaus unterwegs, konnten uns relativ ungestört in Verwaltungsabläufe einarbeiten und im Rathaus als Team zusammenwachsen.

Gab es einen Termin, den Sie als schönsten Moment der drei Jahre erlebten?

Michael Falkenhahn: Die Eröffnung des Blasmusik-Sommerkonzerts im Juni 2021 vor der Aula und die Kulturwoche 2022 – da spürte ich, wie wichtig allen Otterfingern und mir das gemeinsame Erlebnis ist. Es ist unsere Stärke, und die konnte uns Corona nicht nehmen.

Würden Sie sagen, dass Sie das Amt schon verändert hat?

Michael Falkenhahn: Man geht anders durchs Dorf. Man sieht viel mehr, fühlt sich für alles verantwortlich. Aber ansonsten bin ich der gleiche geblieben – behaupte ich mal.

Die größte Überraschung Ihrer bisherigen Amtszeit?

Michael Falkenhahn: Es ist frustrierend zu sehen, wie wenig Interesse manche staatlichen Stellen dafür zeigen, Abläufe effizienter zu gestalten. Das kenne ich aus der freien Wirtschaft anders. Sicher, alle Behörden haben viel Arbeit und ihre Vorschriften. Aber bei vielen Verfahren wäre es schon möglich, mehr Dynamik und Flexibilität zu entfalten.

Welchen Preis muss man zahlen, wenn man Bürgermeister ist?

Michael Falkenhahn: Zehn-Stunden-Tage sind keine Seltenheit, es gibt Termine am Abend und Wochenenden. Man kann über seine Zeit nicht mehr so frei verfügen, die Familie muss zurückstehen. Aber ich wusste, was auf mich zukommt – alles gut.

Was müssen Sie in der zweiten Halbzeit besser machen?

Michael Falkenhahn: Es ist wichtig, offen zu sein für neue Abläufe und andere Meinungen. Ich sehe mich gefordert, Lösungsvorschläge transparenter zu machen und gut aufzubereiten, damit sich der Gemeinderat leichter tut, Entscheidungen zu treffen. Andererseits muss ich dafür sorgen, dass die Verwaltung klare Vorgaben aus dem Gemeinderat bekommt, was genau politisch gewollt ist. Ich sehe mich da als Bindeglied.

Welche Ziele wollen Sie bis zur nächsten Wahl 2026 noch erreichen?

Michael Falkenhahn: Das Windprojekt sollte abgeschlossen sein, das Mehrgenerationen-Wohnprojekt würde ich gerne bis 2026 zur Planreife gebracht haben. Fürs Sportzentrum wäre das Ziel, ein finanzierbares Stufenkonzept zu erarbeiten, damit wir schrittweise vorwärtskommen. Bei der Freiflächen-Photovoltaik müssen wir klären, wo genau wir das haben wollen – und wo nicht. Und die Frage ist: Wie schafft es die Gemeinde, sich trotz der Pflichtaufgaben finanzielle Spielräume zu erschließen? Ein entscheidender Punkt für die nächsten Jahre.

Sie sind einer von nur zwei SPD-Bürgermeistern im Landkreis. Welche Rolle spielt das für Ihre Arbeit?

Michael Falkenhahn: Keine. Ein paar Frotzeleien bei Bürgermeister-Runden, das war’s.

Werden Sie für eine zweite Amtszeit kandidieren?

Michael Falkenhahn: Müsste ich heute entscheiden, lautet die Antwort: Ja. Es braucht Zeit, Projekte ins Laufen zu bringen – und ich bin jemand, der Projekte gerne auch abschließt.

Sie sind leidenschaftlicher Hobbykoch. Nehmen Sie sich noch Zeit, ein besonderes Menü zu zaubern?

Michael Falkenhahn: Das ist schwieriger geworden. Wenn mal Luft ist, nutze ich die Zeit eher für einen Ausflug mit meiner Frau. Aber es bleibt dabei: Kochen ist Entspannung für mich –und es gibt da schon noch Herausforderungen.

Was steht aktuell an?

Michael Falkenhahn: Ich esse gerne Burger. Aber die meisten Buns, also die Semmeln, schmecken wie labbriger Pappendeckel. Ein guter Burger braucht aber gute Buns. Also spiele ich mich gerade dabei, die perfekte Burger-Semmel zu backen.

Ein weiteres aktuelles Thema aus Otterfing finden Sie hier.