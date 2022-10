Schwierige Suche nach Grundstück

Von: Andreas Höger

Bürgermeister Michael Falkenhahn muss sich gegen Vorwürfe des Arbeitskreises Soziales verteidigen. Das ist weniger spaßig als seine Tätigkeit als Fernsehkoch, die dieses Bild zeigt: Falkenhahn war im Finale von Chefkoch TV bei RTL zu sehen sowie im Halbfinale der Küchenschlacht im ZDF. © privat

Wie geht‘s weiter mit dem Mehrgenerationen-Wohnprojekt der Gemeinde Otterfing? Der Arbeitskreis Soziales kritisiert die aus ihrer Sicht zögerliche Umsetzung des Projekts.

Otterfing – Schon im Juli in der Bürgerversammlung hatten der Seniorenbeauftragte Joachim Tübcke, die Behindertbeauftragte Renate Leirer und Manfried Doll als Sprecher des Arbeitskreis Soziales die aus ihrer Sicht zögerliche Umsetzung des Vorhabens kritisiert. Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) hält sich indes nach wie vor bedeckt und verweist auf „schwierige und langwierige“ Grundstücksverhandlungen: „Ich bitte um Vertrauen: Wir brauchen nicht die schnellste, sondern die beste Lösung“, sagt er auf Anfrage.

25 Wohnungen auf der Thomawiese

In ihrem Antrag zur Bürgerversammlung, dessen Behandlung durch Falkenhahn jüngst im Gemeinderat hitzig diskutiert worden war (siehe Kasten), mahnten Doll, Tübcke und Leirer die Umsetzung eines Grundsatzbeschlusses von 2019 an, der 2020 erweitert worden war. Demnach soll auf der gemeindeeigenen Thomawiese oder auf einem anderen geeigneten Grundstück nicht nur ein Wohnprojekt verwirklicht werden, das auf die Bedürfnisse von Senioren abgestimmt ist, sondern das als Mehrgenerationen-Haus auch jungen Otterfingern bezahlbaren Wohnraum bietet. 25 Einheiten sind zunächst angedacht.

Kritik nach Bürgerversammlung: Rathauschef entschuldigt sich Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) bat um Entschuldigung. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats räumte er ein, dass es bei der Bürgerversammlung im Juli „nicht so gelaufen ist, wie die Leute sich das vorstellten“. Räte und Bürger bemängelten, dass es keine Diskussion zu den Bürgeranträgen gegeben habe. Zudem habe sie der Bürgermeister nicht vorgelesen. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sei durchaus gegeben gewesen, sagte Falkenhahn jetzt im Gemeinderat. Es seien aber keine Fragen gekommen, erinnerte sich der Rathauschef. Dennoch sprach er eine Entschuldigung aus und sagte zu, man werde es das nächste Mal besser machen. Die Gemeinderäte zollten Falkenhahn für diesen Schritt Anerkennung. Doch ein Rest Unmut blieb: Anträge aus der Bürgerschaft seien aus Sicht einiger Bürger auf nicht akzeptable Weise behandelt worden, so der Vorwurf aus dem Gremium. Entzündet hatte sich die Diskussion an einem gemeinsamen Antrag des Seniorenbeauftragten Joachim Tübcke, der Behindertbeauftragten Renate Leirer und Manfried Doll als Sprecher des Arbeitskreis Soziales im Bürgerforum, die darin eine zügigere Umsetzung des Mehrgenerationen-Wohnprojekts anmahnten. Doll kritisierte, dass die Absicht des Antrags nicht deutlich geworden sei, da Falkenhahn den Wortlaut nicht vorgelesen habe.

Seit Anfang 2020 sei sehr wenig geschehen, heißt es im Antrag. „Unverzüglich und mit Nachdruck“ solle die Verwaltung jetzt den Beschluss umsetzen. Doll erklärte, dass man gerne wüsste, warum „nach jetzt drei Jahren immer noch auf Ergebnisse von nicht öffentlichen Grundstücksverhandlungen gewartet wird“. Falkenhahn hatte in der Bürgerversammlung bekräftigt, dass das Projekt weiter Ziel der Gemeinde sei und nach einem Standort gesucht werde. Im aktuellen Haushalt sind vorsorglich bis zu 1,8 Millionen Euro reserviert für Grundstückskäufe. Das bräuchte es aber gar nicht, finden Doll und seine zwei Mitstreiter: „Wir weisen darauf hin, dass die Thomawiese beim Kauf vor fast 20 Jahren als auch bei späteren Gelegenheiten uns Bürgern für eine soziale Nutzung versprochen wurde. Für dieses Wohnprojekt gibt es nach unserer Auffassung keinen geeigneteren Standort.“

Komplexe Grundstücksverhandlungen

Wie Falkenhahn auf Anfrage erklärte, stecke man noch in komplexen Grundstücksverhandlungen. Personell habe die Gemeinde mit der Verpflichtung von Sigrid Speer als Quartiersmanagerin Weichen gestellt. Demnächst werde wohl eine neuerliche Umfrage nötig sein, um abschätzen zu können, was sich welche Gemeindebürger von dem Wohnprojekt konkret wünschen. Auf Vorschlag von Max Ruf (SPD) sollen nicht nur Senioren, sondern alle „im Sozialbereich Aktiven“ an der Umfrage beteiligt werden.

Ende des Jahres soll Standortfrage geklärt sein

Zum weiteren Zeitplan wollte sich Falkenhahn nicht konkret äußern. Die Standortfrage soll spätestens Ende des Jahres aber geklärt sein, sagte der Rathauschef: „Das ist mein Ziel.“ Zudem müsse man sich Gedanken über die Finanzierung machen. „Das wird kein kleines Gebäude, die Kosten müssen wir im Auge behalten.“ In jüngster Zeit habe man die Gemeinde schließlich stolze 4,5 Millionen Euro in die Wasserversorgung gesteckt. „Anders als der Wohnungsbau ist das eine Pflichtaufgabe“, betont der Bürgermeister.

