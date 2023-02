Baugebiet auf Preimesser-Areal: Mischgebiets-Puffer gegen Lärmprobleme

Baugebiet im Wartestand: Für die rund 40 Wohneinheiten auf dem alten Preimesser-Gelände muss eine neuerliche Genehmigungsrunde gedreht werden. © tp

Mit zwei Planungsänderungen will die Gemeinde Otterfing das Neubaugebiet am Pitzarweg endlich in die Baureife führen. So soll ein Mischgebiets-Streifen die Lärmthematik zum benachbarten Gewerbegebiet entschärfen. Zudem ist für die rund 40 Wohneinheiten eine zusätzliche Verbindungsstraße zwischen Pitzarweg und Kreuzstraße geplant.

Otterfing – Das ehemalige Schrottplatz-Areal entlang der Gleise sieht aus, als könnten morgen die Bagger loslegen. Rund 40 Wohneinheiten in Doppel- und Reihenhäusern will der Bauträger Baustolz auf dem ehemaligen Priemesser-Gelände zwischen Kreuzstraße und Pitzarweg realisieren. Eine dichte Bebauung, die der südlich angrenzenden Schreinerei und der etwas weiter entfernten Schlosserei von Rudolf Stocker große Sorgen bereitet. Sie fürchten, dass die heranrückende Wohnnutzung ihre Betriebe beeinträchtigt.

Für die Gemeinde erweist sich die Änderung des alten Bebauungsplans von 2006 als harte Nuss. Baurecht für Wohnnutzung besteht zwar seitdem, aber nicht in der Dichte, die Baustolz jetzt plant. Die entsprechende Änderung macht jetzt schon das dritte Auslegungsverfahren nötig, weil sich die beiden Gewerbetreibenden mit allen Mitteln wehren und von der Gemeinde mehr Schutz vor möglichen Lärmbeschwerden fordern. Es gibt Gutachten und Gegengutachten. Auch der zusätzliche Verkehr im Pitzarweg ist ein Thema.

In der Bauausschuss-Sitzung am Dienstag eröffnete die Gemeinde jetzt die neue Verfahrensrunde. Um die Lärm-Grenzwerte zwischen Wohn- und Gewerbegebiet noch besser zu puffern, sieht der Bebauungsplan nun am Übergang ein kleines Mischgebiet vor. Wie Bauamtsleiter Hubert Zellner betonte, sehen die Gutachter der Gemeinde zwar auch in der bisherigen direkten Grenze kein Lärmproblem. Dennoch habe die Gemeinde nachgebessert. Da in einem Mischgebiet höhere Lärmwerte möglich sind, gibt es dort weniger Spielraum, sich gegen Gewerbe-Lärm zu wehren. In diesem Mischgebiet seien etwa Bäckereien oder Büros möglich. Wie Zellner auf Nachfrage ergänzte, könne die Gemeinde das konkrete Mischverhältnis zwischen Wohnen und Gewerbe noch festlegen.

Auch in Sachen Verkehr gebe es in dem neuen Areal keine Probleme, machte Zellner im Ausschuss deutlich. Er berief sich dabei auf neuerliche Gutachten, die ihrerseits die vorgelegten Gutachten der Anlieger geprüft hatten.

Für zusätzliche Entlastung soll eine weitere Änderung des Plans sorgen, mit der die Gemeinde möglichen Bedenken entgegentreten möchte: Eine neue Zufahrtsstraße soll den Pitzarweg mit der Kreuzstraße verbinden. Wird der Bebauungsplan in dieser Form umgesetzt, gibt es künftig drei Wege, die neuen Wohneinheiten am Pitzarweg anzufahren. Insgesamt, so schlussfolgerte Zellner, kämen die Gutachten zu dem Ergebnis, dass der Mehrverkehr dadurch hinnehmbar sei.

Wie Zellner auf Nachfrage mitteilte, sei dem Rathaus sehr an einem Einvernehmen von Gemeinde und Anliegern gelegen. Man wolle den Planänderungsprozess daher möglichst transparent gestalten. In der kommenden Woche soll im Otterfinger Gemeinderat dann der Billigungsbeschluss für die Bebauungsplanänderung gefasst werden.

Sollte es dazu kommen, wird die geänderte Planung für das Neubaugebiet erneut öffentlich ausgelegt. Dann kommen auch die Träger öffentlicher Belange erneut zu Wort, wie etwa die Feuerwehr. Die muss prüfen, ob die Rettungswege und Aufstellflächen ausreichend sind. Der Bauausschuss gab für das weitere Verfahren grünes Licht. Nur Roberto Sottanelli (SPD) und Susanne Weitl (CSU) lehnten die von der Verwaltung vorgeschlagenen Beschlüsse ab.

