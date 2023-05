Missverständnis zwischen Lkw-Fahrer und Rennradler endet schmerzhaft

Ein Radfahrer (Symbolfoto) ist in Otterfing von einem ausparkenden Lkw leicht verletzt worden.

Unfall in Otterfing

Von Katrin Hager

Ein Missverständnis beim Ausparken eines Lkw hat am Dienstag in Otterfing für einen Unfall gesorgt. Ein Rennradfahrer wurde leicht verletzt.

Otterfing - Wie die Polizei berichtet, ist es am Dienstagmorgen in der Tegernseer Straße in Otterfing zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Lkw gekommen. Ein Holzkirchner wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 8.40 Uhr wollte ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Wiessee seinen grünen Kipplaster rückwärts aus einem Grundstück in der Tegernseer Straße ausfahren. Dabei bemerkte er auf dem Fuß- und Radweg einen Rennradfahrer. In der Annahme, dass dieser am Lkw vorbeigefahren sei, setzte der Lkw-Fahrer sein Ausparkmanöver fort. Der Radler war allerdings nicht weitergefahren, sondern war stehengeblieben, um den Lkw ausparken zu lassen, teilt die Polizei mit.

Der Lkw erwischte den 32-jährigen Rennradfahrer aus Holzkirchen an der Schulter. Als er zur Seite wich, fiel das Fahrrad auf den Boden, es kam aber zu keinem Sachschaden. Auch ein Rettungswagen war nicht vonnöten, der Radler konnte die Unfallstelle laut Polizeibericht eigenständig verlassen.

ag