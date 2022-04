Firma Bergzeit produziert Strom

So kann Energiewende klappen: Auf dem Podium diskutierten (v.l.) Moderator Stefan Drexlmeier, Olaf von Löwis, Holger Gecco-Stark, Birgit Grossmann und Rainer Sylla über Ökostrom. © Thomas Plettenberg

Die Otterfinger Firma Bergzeit verkauft nicht nur Sportartikel, sondern produziert auch Strom. Mehr als sie verbraucht. Ein Beitrag zur Energiewende, den das Unternehmen als Mutmacher für Nachahmer verstanden wissen will.

Otterfing – „Der Stromsee muss grüner werden.“ Das sagt Rainer Sylla von der Energiegenossenschaft Elektrizitätswerken Schönau im Schwarzwald (EWS) und möchte damit zwei Dinge veranschaulichen: Der Strom, der aus der Steckdose kommt, speist sich aus einem großen Sammelbecken, in das konventioneller Strom genauso wie Elektrizität aus erneuerbaren Energien fließt. Und: Er möchte, dass mehr Ökostrom in diesen „Stromsee“ kommt. Sylla war nun zu Gast bei einer Podiumsdiskussion, zu der die Otterfinger Firma Bergzeit eingeladen hatte.

Das Unternehmen gehört zu jenen Akteuren, die zum Grüner-Werden des Stromsees beitragen. Seit vergangenen Dezember produzieren auf den Dächern der Firmenzentrale 1370 Solarpanel-Module auf einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern sauberen Strom – und zwar mehr als das Unternehmen verbraucht. Die überschüssige Energie verkauft Bergzeit wiederum an Syllas Elektrizitätswerke, die ihre Kunden so mit sauberem Strom versorgen kann. Auf rund 550 000 Kilowattstunden pro Jahr wird die Leistung geschätzt, der Bergzeit-Bedarf auf rund 350 000 Kilowattstunden.

Umstieg auf Ökostrom

Eine derart große Anlage zu bauen, ist eigentlich nicht wirtschaftlich, gab Holger Cecco-Stark, Head of Projects & Corporate Social Responsibility bei Bergzeit, bei einer Podiumsdiskussion in der Otterfinger Zentrale zu. Doch Bergzeit habe sich bewusst für diesen Weg entschieden: „Wir wollten jetzt den richtigen Schritt gehen“, Kunden und Mitarbeiter zum Umstieg auf Ökostrom bewegen, anderen Mut machen, ebenfalls die richtigen Schritte zu gehen.

Patagonia ist mit an Bord

Dazu hat sich Bergzeit einen Partner ins Boot geholt: die Firma Patagonia, ein weltweit agierender Outdoor-Bekleidungshersteller. Birgit Grossmann, Enviro & Marketing Manager bei Patagonia, erklärte: „Unsere Idee ist es, dass Nachbarn zusammenarbeiten und Strom produzieren“. Bürgerstrom nennt Grossmann diese Idee, und sie ist Teil der 2020 von Patagonia ins Leben gerufenen Kampagne „we the power“. Für Patagonia ist die Energiewende der „größte Hebel gegen die Klimakrise“, so Grossmann. Man habe dann entdeckt, dass Bergzeit in eine ähnliche Richtung denke. Cecco-Stark: „Auch unsere Idee war es, den Strom regional zu nutzen“. Man wolle zudem das eigene Netzwerk nutzen und Mitarbeiter wie Kunden anregen, auf Ökostrom zu wechseln.

Strom geht den Weg des geringsten Widerstands

Doch einfach ist das nicht, wie aus Syllas Ausführungen deutlich wurde. Strom gehe physikalisch immer den Weg des geringsten Widerstands, der Strom aus der eigenen Steckdose komme immer vom nächstgelegenen Produzenten. Das heißt: Wer neben einem Atomkraftwerk wohnt, bekommt Atomstrom, auch wenn Ökostrom bestellt ist. Wichtig sei daher der Zubau von erneuerbaren Energiequellen. Doch die „deutsche Regulatorik“ stünde dem im Weg, urteilt Sylla.

Das bestätigte auch Miesbachs Landrat Olaf von Löwis (CSU): Ämter seien bürokratisch, es gebe dicke Bretter zu bohren. Es betonte, wie wichtig es daher sei, Beispiele wie die Otterfinger Initiative zu haben. „Das kann Vorbild für andere sein“, so Löwis.

Was nun zu tun sei, wollte Moderator Stefan Drexelmaier von der Energiewende Oberland wissen. Die Podiumsteilnehmer hatten eine klare Haltung: für Sylla ist es der Abbau der Regulatorik, für Grossmann die Bürgerenergie. Cecco-Stark votierte für eine hohe CO2-Steuer, und von Löwis forderte mehr Mut, weit nach vorne zu schauen. Einig waren sich alle darin, dass Projekte wie die Photovoltaik auf dem Bergzeitdach beworben werden müssen. „Nachhaltigkeit muss in unsere DNA rein“, so Cecco-Stark.

von Andreas Wolkenstein

