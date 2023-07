Nach Horror-Crash: Auto rettet schwer verletzten Fahrer per E-Call

Von: Dieter Dorby

Teilen

Die Feuerwehren Hofolding und Otterfing befreiten den eingeklemmten Fahrer mittels Rettungsschere. © Thomas Gaulke

In solchen Momenten ist man froh, wenn man sich auf die Technik verlassen kann. Dank des eingebauten Notrufs im Auto wurde ein verunglückter Autofahrer aus seinem Wrack befreit.

Dieser VW Golf war am heutigen Montag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße M 9 zwischen Faistenhaar und Kleinkarolinenfeld im Gemeindegebiet Brunnthal unterwegs und kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen schoss über eine Böschung und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen mehrere Bäume.

Völlig zertrümmert kam das Wrack im Wald auf der Seite zu liegen. Doch auf den E-Call war Verlass: Per automatischem elektronischen Notruf wurden die Feuerwehren Hofolding und Otterfing zur Unfallstelle gerufen. Sie fanden den schwer verletzten und nicht ansprechbaren Fahrer eingeklemmt im Wrack vor und befreiten ihn. Er wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

ddy