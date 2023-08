Grundschüler: Nachmittagsbetreuung wird kostenlos

Von: Andreas Höger

Neu aufgestellt wird die Nachmittagsbetreuung von Otterfinger Grundschülern. Statt „Schwalbennest“ und „Rappelkiste“ (unser Bild entstand 2017) gibt es ab Herbst eine Offene Ganztagsschule. © tp-Archiv

Weitgehend kostenfrei können Eltern von Otterfinger Grundschülern ab dem kommenden Schuljahr zusätzliche Nachmittagsbetreuung buchen. Die Diakonie Rosenheim trägt dieses Angebot als Teil einer Offenen Ganztagsschule (OGTS). Es gibt schon viele Anmeldungen.

Otterfing – Drei Jahre sind es noch, ehe deutschlandweit alle Eltern von Grundschülern einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geltend machen können. Der Anspruch wird wirksam ab dem Schuljahr 2026/2027, beginnend mit Erstklässlern. So sieht’s das Gesetz vor. Spannend wird sein, ob die Gemeinden genug Fachpersonal oder Träger finden. Die Gemeinde Otterfing erledigt diese Hausaufgabe schon jetzt: Die Grundschule wird im Herbst offiziell zur Offenen Ganztagsschule. Das heißt: Nach dem regulären Unterricht können die Kinder nahtlos in die Betreuung der Diakonie Rosenheim wechseln. Angeboten werden eine Kurzzeitgruppe bis 14 Uhr sowie eine Langzeitgruppe bis 16 Uhr.

Personell und räumlich baut die OGTS auf den seit Jahren etablierten und über private Trägervereine organisierten Mittagsbetreuungen „Rappelkiste“ und „Schwalbennest“ auf. Die Gemeinde richtete die Räume im Schulgebäude ein und half finanziell. „Trotzdem war der Aufwand für die ehrenamtlichen Vorstände enorm“, sagt Schulleiterin Inge Weber, „es wurde immer schwieriger, neue Vorstände zu finden.“ Beide Trägervereine, die jetzt ihre Auflösung vorbereiten, hätten die Umstellung auf OGTS begrüßt, berichtet Weber. Das Betreuungspersonal bekam Übernahmeangebote von der Diakonie, wie Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) auf Anfrage erklärte.

Eltern profitieren vom neuen Angebot auch finanziell. Anders als bisher in „Schwalbennest“ und „Rappelkiste“ ist die Nachmittagsbetreuung von Montag bis Donnerstag kostenfrei. „Zu bezahlen sind nur die Mittagessen und der Freitag, wenn der von Eltern gebucht wird“, sagt Weber. Sozial schwächere Familien müssten jetzt nicht mehr auf die Zusatzbetreuung verzichten, weil sie es sich nicht leisten können.

Die Nachfrage ist groß: Etwa 150 der 205 Grundschulkinder sind für die Nachmittage vorgemerkt. Anfang September muss die verbindliche Zusage folgen, um die nötige Zahl an Gruppen bilden zu können. Wie Weber berichtet, habe die erste Umfrage auch ergeben, dass nach 16 Uhr kaum noch Betreuungsbedarf besteht.

Der Freistaat finanziert die OGTS mit einem Zuschuss je Gruppe und Schuljahr. Für eine Kurzgruppe gibt es rund 6000 Euro, für eine Langzeitgruppe etwa 30 000 Euro. „Einen Teil der Kosten trägt die Gemeinde“, sagt Falkenhahn. Schon bisher habe man den Mittagsbetreuungen finanziell geholfen. „Die Mehrkosten nehmen wir in Kauf, um jetzt Strukturen aufzubauen, die in drei Jahren zur Pflichtaufgabe werden“, betont Falkenhahn, „wir gehen in Vorleistung.“

Wie Weber betont, wird die Nachmittagsbetreuung in der OGTS zu einer schulischen Veranstaltung. „Das wird jetzt offizieller“, sagt die Schulleiterin. Kann ein Kind an einem Tag nicht teilnehmen, muss es zuvor formell im Sekretariat abgemeldet werden. So flexibel wie die bisherigen Mittagsbetreuungen könne die OGTS die Anwesenheiten nicht managen.

