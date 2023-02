Frauenbund Otterfing ändert Sitzordnung für „Crazy Freidog“ - Mallorca-Gefühle auf Holzkirchner Marktplatz

Von: Andreas Höger

Teilen

Kostümprobe für den „Crazy Freidog“: Der Otterfinger Frauenbund bereitet für seine Faschingsshow auch tierische Nummern vor. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Restkarten gibt’s an der Abendkasse. © FRauenbund

Die närrische Saison im Landkreis-Norden steuert auf zwei Höhepunkte zu: Der Otterfinger Frauenbund lädt am „Crazy Freidog“ zu bunten Nummern-Revue. Und der Holzkirchner Marktplatz-Fasching am Faschingssonntag wird „ballerdamisch“.

Otterfing/Holzkirchen – Versucht sie es mit Sekundenkleber? Offenbar rechnet der Frauenbund Otterfing bei seiner Faschingsshow „Crazy Freidog“ am Freitag, 17. Februar, auch mit einer Aktivistin auf der Bühne. „Könnte sein, dass es eine probiert“, sagt Frauenbund-Vorsitzende Hildegard Kaiser – und lächelt verschmitzt. Zwei Tage später, am Faschingssonntag (19. Februar), steigt am Holzkirchner Marktplatz die Mallorca-Party „Ballerdamisch“, die der Faschingsverein „De Damischen“ organisiert. Bis zu 3000 Maschkera werden erwartet. Beide Veranstaltungen, Zugpferde der närrischen Saison im Nordlandkreis, melden sich zurück aus einer zweijährigen Corona-Pause.

Die Proben für den „Crazy Freidog“ begannen kurz nach Weihnachten. „Die Ideen sprudelten nur so“, sagt Kaiser. Live gesungene Lieder, Sketche und Tänze nehmen gesellschaftliche Themen auf die Schippe; auch das aktuelle Geschehen in Otterfing wird nicht ungeschoren davonkommen. Die 17 Damen des Ensembles schlüpfen in verschiedene Rollen und Kostüme. „Die Proben waren lustig und vielversprechend“, sagt Kaiser. Was genau passiert während der fast 20 Nummern, ist noch geheim. Gendern und Ernährung sollen eine Rolle spielen. „Und wir zeigen, wie Frauen die Energiekrise lösen“, verspricht Kaiser.

Erstmals gibt es diesmal ganz vorne fünf reine Stuhlreihen; dahinter bleiben die gewohnten Biertische, die aber luftiger aufgestellt sind. Etwa 300 Zuschauer finden Platz in der Mehrzweckhalle. Restkarten zu zehn Euro gibt es an der Abendkasse, zudem wartet eine Tombola auf die Besucher. Einlass ist ab 18.30 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr. Die Wirtsleute des Otterfinger Hofs übernehmen die Verpflegung.

Ganz im Zeichen des Mallorca-Feelings steht der Holzkirchner Marktplatz-Fasching am Sonntag. Das „Ballerdammisch“-Spektakel startet um 11.11 Uhr. „Wir erwarten einen Flieger mit Prominenz“, sagt „Damischen“-Sprecher Andreas Pohl, „in Holzkirchen kommt der Flieger am Bahnhof an.“

Hinter dem Malle-Flieger formiert sich dort ein Maschkera-Zug Richtung Marktplatz. Laut Pohl haben sich etliche Gruppen aus Holzkirchen und Umgebung angemeldet, die (ohne motorisierte Gefährte) am Malle-Einzug teilnehmen. Die Münchner Straße ist ab 10.30 Uhr für Autos gesperrt. Wenn der Faschingszug durch ist, beschränkt sich die Sperrung auf den Ortskern zwischen Oskar-von-Miller-Platz und der Marktplatzampel. Ab 20 Uhr ist die Straße wieder frei.

Live-Musik auf dem Marktplatz kommt von der vierköpfigen Gruppe „Host mi“. Eine zweite Bühne vor dem Rathaus ist für Einlagen und Auftritte unter anderem von Faschingsgarden reserviert. Der Eintritt ist grundsätzlich frei, fliegende Händler bieten Festzeichen für zwei Euro an. Die kulinarische Versorgung wird, getreu dem Motto, dem Phänomen Mallorca huldigen. Mit einigen „Aktivisten“ rechnen auch die Damischen, sagt Pohl mit Augenzwinkern: „Wir gehen davon aus, dass sich einige an der Bar festkleben wollen. Aber das kennen wir, damit können wir umgehen.“