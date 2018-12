Wasser und Abwasser gleichen sich aus

Das neue Jahr beginnt für Otterfinger Bürger mit einer guten und mit einer schlechten Nachricht. Die gute: Das Trinkwasser kostet ab 1. Januar weniger. Die schlechte: Für Abwasser müssen die Otterfinger ebenfalls ab 1. Januar mehr bezahlen.

Otterfing –Auf Vorschlag der Verwaltung beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, dass sich beide Entwicklungen ausgleichen sollen. Der „Paketpreis“ Wasser/Abwasser bleibt also wie gehabt bei 2,53 Euro je Kubikmeter.

Vor fünf Jahren hatte die Gemeinde zuletzt ihre Preise für Wasser und Abwasser überprüft und auf der Basis einer kalkulatorischen Vorausberechnung festgesetzt. Turnusmäßig stand jetzt eine Neuberechnung an, die der ehemalige Kämmerer Helmut Näher – er ging vor vier Jahren in den Ruhestand – für die Gemeinde erledigte. In der Sitzung schlüsselte er tatsächliche Einnahmen und Ausgaben der vergangenen fünf Jahre auf und prognostizierte auf dieser Basis die neuen Gebühren bis 2021.

Beim Abwasser habe sich gezeigt, so Näher, dass die Gebühren nicht reichten, um den tatsächlichen Aufwand zu decken. Bekanntlich betreibt die Gemeinde kein eigenes Klärwerk, sondern entsorgt ins Klärwerk Fellach des Nachbarn Holzkirchen, wofür Gebühren anfallen.

Die Instandhaltung des etwa 30 Jahre alten Kanalnetzes ist jedoch Sache der Gemeinde. „Zuletzt waren einige Kamerabefahrungen und Sanierungen nötig“, erklärte Bürgermeister Jakob Eglseder (CSU), „das hat natürlich Geld gekostet.“ Grundsätzlich sei das Netz aber gut in Schuss. Größere Investitionen stehen laut Eglseder nicht an. Um den Mehraufwand auszugleichen, schlug Näher eine Erhöhung der Abwassergebühr um 11 Cent auf 1,33 Euro vor. Der Gemeinderat folgte seiner Empfehlung.

Erfreulicher präsentierte sich die Trinkwasser-Kalkulation. Hier habe sich bemerkbar gemacht, so Näher, dass die Gemeinde bei den Anpassungen seit 2003 teilweise kräftig erhöht hatte: „Der Überschuss wird den Verbrauchern jetzt gutgeschrieben.“ Rein rechnerisch wäre die Entlastung sehr deutlich ausgefallen: Statt wie bisher 1,31 Euro wären nur noch 1,10 Euro fällig gewesen.

Doch Eglseder riet dazu, nicht den vollen Betrag zurückzugeben, sondern vorsorglich Rücklagen zu bilden. „Wäre natürlich schön gewesen, wenn der Wasserpreis so deutlich gesunken wäre“, sagte der Rathauschef, „aber dafür bauen wir Investitionssicherheit auf.“

So muss die Gemeinde nächstes Jahr einen festangestellten Wassermeister verpflichten – ein Posten, den es so bisher nicht gab. „Das verursacht Mehrkosten“, sagte Eglseder. Vor allem aber steht mittelfristig der Bau eines neuen Brunnens an. Damit will sich die Gemeinde langfristig Trinkwasser-Reservoirs sichern – auch im Hinblick auf mögliche Konkurrenz der Stadtwerke München, die im Norden des Gemeindegebiets den Spitzenlast-Brunnen Arget betreiben.

Der neue, dann dritte Brunnen der Otterfinger wird wohl an die beiden bestehenden Fördereinrichtungen westlich von Palnkam angrenzen. Eglseder rechnet mit Gesamtkosten von rund 500 000 Euro. Nächstes Jahr sollen Grundstücksverhandlungen beginnen.

Um für diese Investition gewappnet zu sein, sinkt der Wasserpreis nur um 11 Cent auf 1,20 Euro – nicht zufällig genau die Höhe, um die das Abwasser teurer wird. „So wird das für die Verbraucher ein Nullsummenspiel“, sagte Näher, „das gleicht sich aus.“ Alljährlich verbrauchen die Otterfinger etwa 300 000 Kubikmeter Trinkwasser.

Auf Anregung von Michael Falkenhahn (SPD) soll die Verwaltung prüfen, ob die „Wasser-Rücklagen“ im Haushalt gesondert ausgewiesen werden können.