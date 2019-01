Neue Nutzung für altes Flüchtlings-Quartier: Die Busfahrer kommen

Aus dem ehemaligen Flüchtlingswohnheim in der Palnkamer Straße soll eine Unterkunft für Arbeiter werden, speziell für Busfahrer. Der Grundstücksbesitzer beantragt dafür derzeit eine entsprechende Nutzungsänderung.

Otterfing – Gegen das Vorhaben hatte der Otterfinger Gemeinderat in der jüngsten Sitzung grundsätzlich nichts einzuwenden und erteilte unisono seine Zustimmung. Allerdings wurde das Landratsamt gebeten, genau zu prüfen, ob alle planerisch nachgewiesenen Stellplätze auch wirklich nutzbar sind.

Wie Sabine Hüppe vom gemeindlichen Bauamt erklärte, will ein Busunternehmer aus der Region die Unterkunft in der Palnkamer Straße pachten. In den Zimmern sollen seine Fahrer unterkommen, die oft aus Osteuropa stammen.

„Wir haben klar gemacht, dass die Palnkamer Straße nicht der richtige Platz für Busse ist“, sagte Zweite Bürgermeister Ulrike Stockmeier (FWG); sie hatte für den Tagesordnungspunkt die Sitzungsleitung übernommen, da Rathauschef Jakob Eglseder (CSU) neben der Unterkunft wohnt und deswegen als Nachbar von Beratung und Abstimmung ausgeschlossen war.

Wie Stockmeier weiter ausführte, habe der Busunternehmer gegenüber der Gemeinde versichert, dass in der Palnkamer Straße keine Busse vorfahren; es gehe nur um eine Unterkunft für die Fahrer. „Deren Privatautos sollen sogar auf dem Gelände des Unternehmens selbst parken, also nicht in Otterfing.“ Man vertraue diesen Beteuerungen, sagte Hüppe.

Trotzdem muss der Grundstücksbesitzer, um die Nutzungsänderung vom Flüchtlingsquartier zum Boarding-House für Buspiloten genehmigt zu bekommen, eine Reihe von Parkplätzen nachweisen. „Asylbewerber haben ja kein Auto, da waren keine Parkplätze gefordert“, erklärte Hüppe. Jetzt aber müssen 17 Plätze vorgehalten sein, die der Antragsteller in einer Reihe entlang der Palnkamer Straße nachweist.

Bei zweien dieser planerisch eingetragenen Stellplätze, situiert nördlich des Gebäudes, hege die Gemeinde Zweifel, ob sie tatsächlich anfahrbar sind, sagte Hüppe. „Wir weisen das Landratsamt darauf hin, da ein Auge drauf zu haben“, sagte Hüppe.

Zudem soll die Kreisbehörde den Gebäudebestand an der Ostseite auf Anzahl und Situierung prüfen, da sich dies auf die Zahl der geforderten Stellplätze auswirken könne.

Obwohl jetzt von Busfahrern die Rede sei, so wies Stefan Burgmayr (FWG) darauf hin, dass theoretisch auch Handwerker auf Montage das Quartier nutzen könnten. „Die sind mit großen Autos oder Sprintern unterwegs“, sagte Burgmayr, „die Parkplätze sollten so groß sein, dass solche Autos nicht auf die Straße ragen.“