Landkramerplatz: Otterfinger bekommen neuen Treffpunkt - mit Tiefblick in Ortsgeschichte

Von: Andreas Höger

Vorbereitende Erdarbeiten: Der Umbau des Landkramerplatzes in der Dorfmitte ist angelaufen. © Thomas Plettenberg

Die Bagger sind da, am Landkramerplatz haben die Arbeiten begonnen. Aus dem Kiesschotter-Parkplatz in der Otterfinger Dorfmitte wird eine gepflasterte Piazza - ohne Parkplätze, aber mit neuem Brunnen und einem spannenden Tiefblick in die Ortsgeschichte.

Otterfing – Lange Jahre galt das Prädikat „Aufenthaltsqualität“ nur für Autos, ab Frühsommer wird auf dem Landkramerplatz aber endlich echtes Leben möglich sein. Der unscheinbare, leicht abschüssige Kiesschotter-Parkplatz verwandelt sich eine städtebaulich markante Piazza – mit dem Anspruch, zu einer Begegnungsstätte in Otterfing aufzusteigen. Vor wenigen Tagen startete der Umbau des 700 Quadratmeter großen Areals – das prominenteste Infrastruktur-Projekt der Gemeinde im Jahr 2023.

Schon im Januar war das wild aufgewachsene Baum- und Buschwerk entlang der Bahnhofstraße gefällt worden (wir berichteten). Vergangene Woche rückte großes Gerät an, um mit „vorbereitenden Erdarbeiten“ zu beginnen, wie Bauamtsleiter Hubert Zellner auf Anfrage berichtet. Bis Ostern gilt es, die Fläche im Knick von Bahnhofstraße und Landkramerweg auf ein Höhenniveau zu bringen. Die oberste Schicht, teilweise mit Asphalt durchsetzt, wird abgetragen und eine neue Kiesschicht aufgezogen. In zwei bis drei Wochen sieht der Zeitplan dann erste Pflasterarbeiten vor.

Voraussichtlich wird zunächst der von der Kreuzstraße herüberkommende Dislweg, der bisher als theoretische Linie quer über den Platz führt und in den Landkramerweg mündet, auf die Westseite des Areals verlegt; die neue kleine Asphaltstraße dockt künftig an die Bahnhofstraße an. Eine Strauchreihe, unterbrochen von zwei Zugängen, grenzt den Dislweg von der künftigen Piazza ab. Parkplätze gibt es noch entlang der Bahnhofstraße (drei Längsparker inklusive einer E-Ladestation) sowie am Landkramerweg gegenüber der Apotheke (zwei Senkrecht-Parker und ein Behinderten-Parkplatz). Die Straßenfläche vor der Apotheke wird ebenfalls gepflastert, um den Platz optisch aufzuweiten und den Verkehr zu beruhigen. Zur Beruhigung beitragen soll zudem eine neue Verkehrsführung: Künftig wird nur möglich sein, von der Bahnhofstraße in den Landkramerweg einzufahren – aber nicht mehr umgekehrt. Diese Einbahnstraßen-Regelung beschränkt sich aber auf den unmittelbaren Einmündungsbereich, die Apotheke bleibt aus beiden Richtungen anfahrbar.

Um den künftig gepflasterten Platz zu entwässern, werden laut Zellner drei Rigolen (Versickerungs-Pufferspeicher) in den Untergrund eingebaut. Auch oberflächlich wird das Thema Wasser gespielt: Ein begehbarer Brunnen nebst Trinkwassersäule markiert die Platzmitte. Der Brunnen weist zudem darauf hin, dass sich im Norden des heutigen Landkramerplatzes einst der erste Dorfbrunnen befand; das wasserarme Otterfing schöpfte hier, bis zum Bau der ersten Wasserleitung anno 1903, das kostbare Nass aus der Tiefe. Wie im Heimatbuch der Gemeinde nachzulesen, gab es den Brunnen mindestens seit den 1790er Jahren. Der Tuffstein-Schacht führt rund 14 Meter in die Tiefe. Irgendwann fiel der Brunnen wohl trocken, ab 1928 benutzte ihn eine damals benachbarte Molkerei zur Brauchwasser-Entsorgung als „Schluckbrunnen“.

Nach 1945 geriet der Schacht in Vergessenheit und wurde erst bei Rohrverlegungen 2004 zufällig wiederentdeckt. „Die Gemeinde würde den historischen Brunnenschacht gerne sichtbar erhalten“, sagt Zellner. Denkbar sei, eine Glasplatte aufzusetzen und eine Hinweistafel anzubringen.

Rund 465 000 Euro investiert die Gemeinde in den neuen Landkramerplatz, der im Juni fertig sein soll. Bei der Finanzierung hilft ein EU-Zuschuss aus dem Leader-Topf (186 000 Euro).

