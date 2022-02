Neuer Brunnen, neue Leitungen: Der Wasserpreis in Otterfing dürfte anziehen

Von: Andreas Höger

Ein 111 Meter tiefes Loch: In einem Wald bei Palnkam wird derzeit der dritte Otterfinger Trinkwasserbrunnen erschlossen. Die Arbeiten werden sich noch über das ganze Jahr ziehen. © Gemeinde Otterfing

Die Bohrung ist auf Zieltiefe, das Setzen des Förderrohrs hat begonnen: Ein dritter Brunnen soll die Otterfinger Trinkwasserversorgung stabilisieren. Rund 1,5 Millionen Euro investiert die Gemeinde. Angesichts der Kosten ist abzusehen, dass der Wasserpreis in Otterfing 2023 steigen dürfte.

Otterfing – 111 Meter tief hat der Spezialbagger gegraben. In einem Wald bei Palnkam, südlich der zwei bestehenden Brunnenschächte, erschließt der dritte Brunnen ein zusätzliches Reservoir, das die Gemeinde dauerhaft flüssig halten kann. 350 000 Kubikmeter Trinkwasser verbrauchen die knapp 5000 Otterfinger jedes Jahr, an Spitzentagen im Sommer sind es bis zu 1200 Kubik. Bald wird die Gemeinde die 5000-Einwohner-Grenze knacken, der Klimawandel lässt mehr Trockenheit befürchten. „Der neue Brunnen ist ein wesentlicher Baustein für unsere Versorgungssicherheit“ betont Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD).

Mitte Januar erreichte die Bohrung ihre Endtiefe. „Es waren immer mal Nagelfluh-Schichten und härteres Gestein zu durchstoßen“, berichtet Falkenhahn. Gesetzt sind mittlerweile die untersten 50 Meter des Edelstahlrohrs (Durchmesser 40 Zentimeter), das als Förderschacht dient. Ganz unten ist das Rohr perforiert; dort wird das Grundwasser aufgenommen, steigt per hydraulischem Druck 40 bis 50 Meter „natürlich“ auf, ehe es eine Pumpe weiter an die Oberfläche drückt.

Bohrungs-Baustelle: Im März geht‘s weiter

Die breiteren Führungsrohre holt ein Autokran Stück für Stück wieder heraus. Derzeit ruht die Baustelle, der Baggerfahrer hat Urlaub. „Im März geht’s weiter“, kündigt Falkenhahn an.

Ist die Bohrung abgeschlossen, ist darüber ein Pumpenhaus nötig; dazu sind Leitungen zu den bestehenden Brunnen zu graben. „Die Arbeiten werden sich über das ganze Jahr ziehen“, sagt der Bürgermeister. Gleichzeitig bereitet das Rathaus die Erweiterung der Wasserschutzzone vor. Die Fließrichtung des Grundwassers deutet laut Falkenhahn darauf hin, dass die Schutzzone in Richtung Dietramszeller Flur erweitert werden muss. „Es finden dazu aber noch Schüttversuche statt.“ Es handle sich um reines Waldgebiet; forstliche Nutzung sei in der Schutzzone möglich. „Mit Widerständen ist erst mal nicht zu rechnen“, hofft der Rathauschef.

Die Verbesserung der Trinkwasserversorgung bindet aktuell einen Großteil der gemeindlichen Investitionskraft. Zu den 1,5 Millionen für den Brunnen gesellen sich Ausgaben für die Leitung nach Wettlkam und eine für heuer geplante Ertüchtigung des Netzes in Holzham (wir berichteten). Falkenhahn schätzt das Paket Wasser auf mindestens drei Millionen Euro. Eine Summe, die bei der Berechnung des Wasserpreises eine Rolle spielen dürfte.

Derzeit liegt der Preis bei 1,20 Euro

Seit 2019 sind in Otterfing 1,20 Euro je Kubik zu bezahlen. „Weniger wird’s wohl nicht werden“, prophezeit der Bürgermeister. Denkbar wäre auch, die Haushalte über einen „Verbesserungsbeitrag“ an den Kosten zu beteiligen, was die Gemeindekasse schnell entlasten würde. „Ich bin kein Freund solcher Sonderumlagen“, betont Falkenhahn.

Vorstellbar sei eher, nächstes Jahr den Wasserpreis anzuheben, um so über längere Zeit einen Teil der aktuellen Investitionen aufzufangen. Ein vollständiges Umlegen der millionenschweren Wasser-Ausgaben auf den Verbrauchspreis sei aber nicht geplant, betont der Rathauschef. „Es wird ein politischer Preis bleiben.“ Die Verwaltung werde Vorschläge erarbeiten, die Entscheidung liege beim Gemeinderat.

