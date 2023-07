Neuer Treffpunkt mit vielen Attraktionen: Landkramerplatz wird Anfang August fertig

Von: Andreas Höger

Förderung für neuen Treffpunkt: Der Landkramerplatz im Ortskern wird demnächst fertig. Bei einem Ortstermin überzeugten sich die Leader-Zuschuss-Koordinatoren, dass der EU-Zuschuss hier richtig angelegt ist. Unser Bild zeigt (v. l.) Bürgermeister Michael Falkenhahn, Landschaftsarchitekt Stefan Goller, Leader-Koordinator (Oberbayern-Süd) Johann Kölbl, Leader-Manager Simon Kortus, Michael Pelzer (Vorsitzender der Lokalen Aktionsgruppe Kreisentwicklung Miesbacher Land), Martin Kobela und Franziska Rudolph von der ausführenden Firma (Endlich Garten- und Landschaftsbau) sowie Otterfings Bauamtsleiter Hubert Zellner. © Thomas Plettenberg

Noch fehlt der letzte Schliff. Doch schon jetzt ist unübersehbar, dass der Landkramerplatz, lange Jahre degradiert zu einem dunklen Schotterparkplatz, zu einem attraktiven Treffpunkt avancieren könnte. In zwei Wochen soll die kleine Piazza fertig sein.

Otterfing – Viel Zeit blieb nicht, um sich auf der fast fertigen „Begegnungsfläche für Jung und Alt“ umzuschauen. Ein sommerlicher Regenschauer scheuchte am Mittwochnachmittag (26. Juli) die Verantwortlichen der regionalen Leader-Fördergruppe gleich nach dem Gruppenbild unter ein benachbartes Vordach. Auch von dort war aber erkennbar: Die 186 000 Euro Zuschuss aus dem Leader-Topf tragen ihren Teil bei, um den Otterfingern einen einladenden Anlaufpunkt zu bescheren. Oder anders gesagt: Der Landkramerplatz ist aus dem Schatten der vergangenen 50 Jahre getreten und darf seine historische Rolle als „Begegnungsfläche“ wieder übernehmen.

Die Aufwertung zur „Begegnungsfläche“ für alle Generationen war mitentscheidend gewesen, den Leader-Zuschuss zu bekommen. Die Gesamtkosten beziffert Bauamtsleiter Hubert Zellner auf rund 500 000 Euro. Entlastung bekommt der Gemeindehaushalt nicht nur vom Leader-Zuschuss: 100 000 Euro entnimmt das Rathaus aus einer Erbschaft, deren Verwendung an die Bedingung „für allgemeine Zwecke der Otterfinger Bevölkerung“ geknüpft ist – was hier passt.

Grüninseln und Sitzflächen sollen zum Verweilen einladen. Der erste Schöpfbrunnen des Dorfs, erstmals erwähnt 1794, wurde offengelegt und bietet einen beleuchteten Tiefblick in die Ortsgeschichte. Wenig verwunderlich, dass die Otterfinger anno dazumal gerne am einzigen Dorfbrunnen zusammenkamen. Daneben definiert ein neuer, begehbarer Brunnen die Platzmitte. „Der ist barrierefrei erreichbar“, freut sich Bürgermeister Michael Falkenhahn.

Die Längsparker entlang der benachbarten Bahnhofstraße bekommen eine Schnellladesäule für E-Autos; am Fahrrad-Abstellplatz wird es einen Ladepunkt für E-Bikes geben. Den blauen Bücherschrank betreut die Theatergruppe Kraut & Ruam. Und die zwei Ebenen des Platzes bieten laut Zellner beste Voraussetzungen, um von einer „Bühne“ aus den Platz zu bespielen. Angedacht ist, dass hier ein Foodtruck oder ein Wochenmarkt Station machen.

Am Dienstag (25. Juli) wurde der Dislweg asphaltiert, der früher quer über den Platz führte, jetzt aber den Westen des Areals definiert. Der Streifen daneben soll im Zuge einer Bürgerpflanzaktion begrünt werden. Entlang der Bahnhofstraße wachsen bereits junge Blumeneschen. „Die sind resistent gegen das Eschentriebsterben“, versichert Falkenhahn.

Die Arbeiten sind so weit fertig, dass ab 1. August der Landkramerweg vor der Apotheke wieder geöffnet wird. Künftig ist dort aber nur noch die Einfahrt von der Bahnhofstraße möglich. Um das Areal zu verlassen, müssen Kraftfahrer auf dem Landkramerweg nach Süden und dort in die Kreuzstraße einfahren.

Mitte August, so schätzt Zellner, wird der neue Landkramerplatz nutzbar sein. Die Einweihung in Form eines Bürgerfests ist im September geplant, nach dem Weinfest der Burschen. Dann am besten ohne Regenguss. Dem Schauer während des Leader-Ortstermins konnte der Bürgermeister sogar Positives für die Platzgestaltung abgewinnen: „So wachsen die Pflanzen besser.“

