Landkramerplatz: Neuer Treffpunkt soll im Juni fertig sein

Von: Andreas Höger

Ortstermin auf der Baustelle: Die Arbeiten auf dem Landkramerplatz in der Otterfinger Dorfmitte kommen voran. Hier bringt der Bagger die Betonplatte zur Stabilisierung des historischen Brunnenschachts. © Thomas Plettenberg

Der neue Landkramerplatz in Otterfings Dorfmitte nimmt Gestalt an. Für knapp eine halbe Million Euro verwandelt die Gemeinde den alten Kiesschotter-Parkplatz in eine Piazza samt Brunnen und Sitzgruppen. Im Juni soll der ganze Platz fertig sein.

Otterfing – Der Bagger hatte eine große Betonplatte am Haken, mittendrin ein kreisrundes Loch. „Auf die Platte haben wir länger gewartet“, sagte Bürgermeister Michael Falkenhahn am Dienstag (25. April) bei einem Ortstermin auf dem Landkramerplatz, als der Bagger besagte Spezialkonstruktion an den künftigen Einsatzort fuhr. Die Platte dient als Befestigung eines historischen Brunnenschachts, den Arbeiter freigelegt haben.

Eine verrostete Leiter führt in einen sich aufweitenden gemauerten Schacht, der in Dunkelheit mündet. 25 oder 30 Meter tief? „So genau weiß das keiner“, sagte Falkenhahn. Bekannt ist nur, dass hier auf dem Landkramerplatz bis 1903, als die erste Wasserleitung aus Dietramszell in den Ort geführt wurde, ein Dorfbrunnen stand. Damals zweifellos ein Treffpunkt für die Otterfinger –und ein Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität soll das Areal auch wieder werden.

Zumindest als Reminiszenz wird der alte Dorfbrunnen auf dem neuen Platz wieder sichtbar. Laut Falkenhahn wird auf der Betonplatte, über dem Schacht, eine Brunnenfassung aufgemauert; eine transparente Platte ermöglicht später einen Tiefblick in den Schacht. Daneben ist ein echter Brunnen mit Trinkwasserspender geplant. Sitzgruppen und Pflanzungen sollen den Platz auflockern. Entwässert wird das Areal über drei Rigolen im Untergrund, deren Sammler derzeit gut erkennbar sind, weil dort (später abzuschneidende) gewellte Plastikrohre aus dem Boden ragen.

Begonnen haben die Arbeiten – anders als ursprünglich geplant – nicht mit der Verlegung des Dislwegs an die Westseite des Areals, sondern mit der Pflasterung der Fläche vor der Apotheke. Um den Platz optisch aufzuweiten, wird dort auch ein Teilbereich des Landkramerwegs sowie der Apotheken-Vorplatz gepflastert – und damit nebenbei auch verkehrsberuhigt. In einer bereits gesetzten Entwässerungs-Rinne ist das grau-braune Muster der Pflasteroptik bereits erkennbar. Im Straßenbereich haben die Betonsteine gerade Kanten, der Platz selber wird im „Römischen Verband“ mit gekollerten Steinen (gebrochene Kanten) belegt. „Der Unterschied soll sichtbar werden“, sagte Falkenhahn.

Gegenüber der Apotheke sind drei Senkrecht-Parkplätze vorgesehen. Weitere fünf Stellplätze entstehen als Längsparker entlang der Bahnhofstraße, teils westlich, teils östlich der Einmündung des Landkramerwegs; hier installiert der Energieversorger ESB zudem eine Ladesäule für E-Autos (zwei Ladepunkte).

„Den Bereich am Landkramerweg und vor der Apotheke wollen wir als erstes fertig bekommen“, erklärte Bauamtsleiter Hubert Zellner beim Ortstermin. Möglichst schnell soll so die Apotheke wieder direkt erreichbar sein. Um das Eck an der Luitpold-Linde verkehrlich zu entschärfen, wird eine Ausfahrt in die Bahnhofstraße künftig nicht mehr erlaubt sein.

Die Gesamtkosten schätzt die Gemeinde auf 465 000 Euro. Eine großzügige Förderung kommt aus dem Leader-Topf der EU, der damit den Treffpunkt-Charakter des neuen Platzes würdigt: 186 000 Euro sind zugesagt. Fest angepeilt bleibt laut Zellner weiterhin, einen kostenlosen WLAN-Hotspot auf dem neuen Landkramerplatz anzubieten.

