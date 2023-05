Neue PWC-Anlage für Trucker: Nicht zulasten der Gemeinde

Von: Andreas Wolkenstein

Lkw-Parkplätze entstehen auf Otterfinger Flur (Symbolbild). © Horst Galuschka via IMAGO

106 Lkw-Parkplätze, Duschen, Toiletten: Die Detailplanung der PWC-Anlage – ein unbewirtschafteter Rastplatz mit Sanitäranlagen für Lkw-Fahrer – an der A 8 in Richtung Salzburg auf Otterfinger Flur nimmt jetzt Fahrt auf.

Otterfing – Die Gemeinde will dabei sichergehen, dass die Entwässerung nicht zu ihren Lasten geht.

Seit 2021 ist klar, dass ein neuer Rastplatz im Hofoldinger Forst auf Otterfinger Flur errichtet wird; die Gemeinde gab damals ihren langen Widerstand mangels Aussicht auf Erfolg auf (wir berichteten). Die Autobahn GmbH will mit der Anlage dem gravierenden Mangel an Lkw-Stellplätzen begegnen, damit Fahrer ihre Ruhezeiten einhalten können. Bisher weichen viele auch auf angrenzende Industriegebiete aus, wenn die Stellplätze an der Autobahn überfüllt sind, erläuterte Otterfings Bauamtsleiter Hubert Zellner. Dadurch ergeben sich Probleme mit ortsansässigen Betrieben, die den Platz für ihre Anlieferungen benötigten.

Die Suche nach einem geeigneten Standort für den Parkplatz hatte Jahre gedauert. Otterfing war nicht begeistert, als es ins Visier der Planer rückte – und ist es bis heute nicht, weiß Zellner. Dennoch: „Der Parkplatz ist dringend erforderlich.“

Die Planer der Autobahn GmbH seien nun im Rathaus vorstellig geworden, informierte Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) im Gemeinderat. Für die PWC-Anlage sei ein Anschluss ans Otterfinger Kanalsystem nötig. 1,1 Kilometer Leitung muss die Autobahn GmbH selbst verlegen, um die Anlage anzuschließen. Das Abwasser wird ins Fellacher Klärwerk geleitet.

Um zu verhindern, dass der Gemeinde Otterfing daraus Mehrkosten entstehen – jede Gemeinde hat nur ein bestimmtes Kontingent, dass sie ins Klärwerk einleiten darf – seien entsprechende Verträge mit dem Bauherrn nötig, erklärte Zellner. Außerdem müsse sich die Autobahn GmbH am Unterhalt des Kanals beteiligen.

Falkenhahn berichtete, man habe vorgeschlagen, einen Verkaufsautomaten aufzustellen, über den Produkte von lokalen Direktvermarktern bezogen werden können. Ansonsten werde der Parkplatz lediglich mit Duschen, Toiletten und einer Ladeinfrastruktur für Lkw ausgestattet.

Ehe der neue Parkplatz gebaut werden könne, werde zuerst der einige Kilometer nördlich davon bestehende Parkplatz aufgelöst und aufgeforstet, ergänzte Zellner.

