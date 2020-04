Älteste Otterfingerin feiert ihren 100. Geburtstag

Es ist ein besonderes Jubiläum, das Elisabetha Weisel jetzt begehen konnte. Die Otterfingerin feierte ihren 100. Geburtstag. Sie ist damit die älteste Bürgerin ihrer Gemeinde.

Otterfing – Seit den 1960er-Jahren lebt Weisel in Otterfing. Geboren ist sie allerdings nicht im Oberland, erzählt sie schmunzelnd: „Ich bin ein echtes Münchner Kindl.“ Doch die Verbundenheit zu ihrer späteren Wahlheimat hat sich schon früh entwickelt. Bereits als Weisel noch ein Kind war, machte ihre Familie Ausflüge nach Otterfing, mit ihrer späteren Nachbarin war sie gut befreundet. Als Weisel 19 Jahre alt war, setzte der Zweiten Weltkrieges dem erst einmal ein abruptes Ende.

Weisel machte Abitur und studierte Pharmazie. Später führte sie eine eigene Apotheke in München-Harlaching. In den 1960er-Jahren kaufte sie ihren späteren Nachbarn in Otterfing ein Grundstück ab und baute dort ein eigenes Haus, das fortan ihr Lebensmittelpunkt sein sollte. Sie bewohnte es gemeinsam mit ihrer Schwester, die vor einigen Jahren starb. Wohlgefühlt hat sie sich hier immer, sagt die alte Dame: „Die ganze Umgebung ist hier so schön. Man konnte viele Wanderungen und Ausflüge machen. Das haben wir früher auch gut ausgenützt.“

Der Neffe und die Nachbarn helfen der 100-Jährigen im Corona-Alltag

Heute kümmert sich ihr Neffe um sie, ebenso wie die Nachbarn, zu denen sie ein nettes Verhältnis hat. In Zeiten der Corona-Krise gehen sie auch einkaufen für Weisel, stellen ihr dann die Taschen vor die Haustür, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.

Bürgermeister Jakob Eglseder kennt Weisel schon seit vielen Jahren. Sie zählte früher zu den Kunden seiner Schreinerei. „Sie ist eine sehr aufgeschlossene und interessierte Frau“, sagt er. Trotz ihres hohen Alters sei sie sehr rüstig und fit. Zum Geburtstag wünschte sie sich einen Obstkorb von der Gemeinde, den ihr der Bürgermeister an ihrem Ehrentag persönlich überbrachte.

Die BOB fährt bald unter neuem Namen: Das steckt dahinter

„Da kam mir Frau Weisel schon von der Terrasse aus über den Weg entgegen und wollte mir die Tür öffnen“, erzählt er. Leider konnte er das Präsent aufgrund der Corona-Krise lediglich aus sicherem Abstand über den Gartenzaun überreichen. Ebenso die beiden Glückwunsch-Schreiben, eines von der Gemeinde Otterfing, das zweite vom Ministerpräsidenten. Auch die Einladung der Jubilarin zum Geburtstagskaffee musste er ausschlagen. „Es ist schon schade, dass man solch ein Alter erreicht und so vieles überstanden hat und dann wegen dieser Virus-Geschichte nicht einmal seinen 100. Geburtstag richtig feiern kann“, bedauert Eglseder. Bleibt zu wünschen, dass Elisabetha Weisel an ihrem 101. Geburtstag ohne Einschränkung nachfeiern kann.

Ein Geheimrezept, wie man bei guter Gesundheit so alt wird, hat sie übrigens nicht. Das Gemeindeoberhaupt hat allerdings eine Vermutung. „Vielleicht liegt es ja an unserem gesunden Klima und unserer guten Luft“, meint Eglseder lachend. Immerhin sind fünf weitere Otterfinger über 95, einer davon bereits 99 Jahre alt – vielleicht schon bald der nächste im Kreise der 100-Jährigen.

stg

Nach der Bürgermeister-Stichwahl: SPD-Kandidat übernimmt ab Mai Regie in Otterfinger Rathaus