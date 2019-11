Auto fährt in Wald und überschlägt sich

Vermutlich ist ein 21-Jähriger Otterfinger zu schnell gefahren und deshalb auf nasser Strecke in den Wald gefahren. Das Auto überschlug sich.

Laut Polizei kam der Otterfinger am Samstag gegen 19 Uhr mit seinem Fiat auf dem Markweg wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der nassen Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Wald. Dabei überschlug sich das Auto, der Otterfinger blieb unverletzt.

Das Auto war jedoch ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: Rund 5000 Euro.

