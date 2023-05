Otterfing: Beste Aussichten für Sonnenstrom

Die Top-Lage der Gemeinde: Die Bürgersolaranlage auf der Otterfinger Schule ist über 20 Jahre alt. Denkbar wäre, das Dach mit seiner idealen Sonnenausrichtung mit einer neuen Anlage zu bestücken und die alten Module etwa auf den Wertstoffhof der Gemeinde weiter zu nutzen. © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Otterfing hat einiges an Potenzial für Sonnenenergie in der Hand: Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse. Nun ist eine Reihe von PV-Anlagen auf gemeindlichen Dächern geplant.

Otterfing – Für die Energiewende zapft die Gemeinde Otterfing jetzt systematisch ihre Dächer an. Dass dies wirtschaftlich sehr gut möglich ist, belegt eine Potenzial-Analyse für Photovoltaik (PV)-Anlagen, die der Gemeinderat beim Rosenheimer Institut für nachhaltige Energieversorgung (Inev) in Auftrag gegeben hatte. Inev-Berater Sebastian Gröbmayr stellte die Ergebnisse in der jüngsten Sitzung vor – und sie sind vielversprechend. Ob auf Rathaus, Feuerwehr, Schule, Bauhof, Wasserwerk oder anderen Häusern im Gemeindebesitz – zwölf PV-Projekte rechnete Inev durch und fast alle würden spätestens nach zehn Jahren sogar Gewinne abwerfen.

Die Inev-Modellrechnung ging von Anlagen aus, die zuvorderst den Eigenbedarf der Gebäude decken; Berechnungsgrundlagen waren außerdem Baukosten von 1700 Euro je Kilowatt-Peak (kWp), ein durchschnittlicher Strompreis von 38 Cent in den nächsten 18 Jahren (der durch PV eingespart würde) und 400-Watt-Module. Würden auf dieser Basis alle Anlagen gebaut, entstünden Kosten von 450 000 Euro.

Eine Freiflächen-PV-Anlage am Wasserhäuschen bei Palnkam, die Inev als Fleißaufgabe durchgerechnet hatte, käme zusätzlich auf 375 000 Euro. Das Gelände dort gehört der Gemeinde zwar nicht. Man habe aber aufzeigen wollen, dass die Trinkwasserförderung mit 226 000 Kilowattstunden sehr viel Strom brauche, erklärte Gröbmayr: „Auf dem kleinen Dach allein lässt sich dieser Eigenverbrauch nicht decken.“ Trotz der hohen Kosten: Die Freiflächen-Anlage hätte sich laut Inev nach zehn Jahren amortisiert.

Solarkraftwerk auf Feuerwehrhaus und Bauhof denkbar

Sehr viel leichter umzusetzen sind die Gemeindedächer im Dorf, etwa auf dem Rathaus. „Das hätte Vorbildwirkung“, sagte Gröbmayr. Eine 17,6-kWp-Anlage würde 30 000 Euro kosten und hätte sich nach acht Jahren selbst abbezahlt. Ein ähnlich dimensioniertes Solar-Kraftwerk wäre auf dem südlichen Feuerwehrhaus möglich, der Komplex Feuerwehr/Bauhof ließe sich sogar mit einer 31,2-kWp-Anlage bestücken.

Einen besonderen Vorschlag hatte Gröbmayr für die alte Bürgersolar-Anlage auf der Schule. Er regte an, die alten Module, die längst aus der EEG-Förderung gefallen sind, etwa auf das Dach des Wertstoffhofs umzusiedeln und das Schuldach – laut Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) „unsere Top-Lage“ – für eine neue Anlage zu nutzen. Stefan Burgmayr (FLO) indes hatte Zweifel, ob dies ohne Weiteres möglich ist.

„Ich bin für den Bau von PV-Anlagen“, sagte Gerhard Heimerer (CSU), „aber bitte daran denken, dass das auch kostet.“ Wenn das so weitergehe mit dem Geldausgeben, werde man bis 2026 acht bis zehn Millionen Euro Schulden angehäuft haben. Für Bürgermeister Falkenhahn war das zu starker Tobak: „Wir haben bisher sehr wirtschaftlich gehaushaltet“, betonte er. „Aber wir haben ja auch noch andere Aufgaben“, gab Robert Schüßlbauer (CSU) zu bedenken und konnte sich nicht verkneifen, auf die Diskussion zum Atomausstieg anzuspielen: „Es gibt viele Möglichkeiten, Strom zu produzieren, nicht nur Photovoltaik.“ Er sei aber durchaus bereit, Schritt für Schritt in den Bau der PV-Anlagen auf Gemeindedächern einzusteigen.

Gemeinderat einig: Möglichst viel möglichst schnell

Für Josef Killer (FW) ist die Botschaft der Expertise deutlich: „Wenn’s nach mir geht: Am liebsten alles sofort.“ Auch Hildegard Huil (Grüne) wünschte sich, möglichst viel PV möglichst schnell auf die Dächer zu bekommen. „Wir sollten dafür sogar Geld aufnehmen.“ Thomas Hogger (Grüne) schlug vor, die Dächer auszureizen und sich nicht auf Eigenverbrauch-Kapazität zu beschränken: „Je größer die Anlagen sind, desto wirtschaftlicher laufen sie.“ Genauso sah das auch Max Ruf (SPD), der auf die Rentierlichkeit der Anlagen hinwies: „Das sind keine Investitionen, das ist Investment.“

Noch in diesem Jahr könnten die ersten ein bis zwei Anlagen entstehen. Als Favorit gilt das Bauhof/Feuerwehrdach. Geplant ist, dass der Gemeinderat in seiner Mai-Sitzung die Prioritäten festlegt.