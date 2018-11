Damit wenigstens der Schneeräumer durchkommt: Parkverbot in der Palnkamer Straße

Unübersichtlich sind in Palnkam die beiden Kurven. Besonders eng und gefährlich wird es, wenn Autos an beiden Straßenrändern parken.

Gemeinderat greift durch

von Andreas Höger schließen

Zwei unübersichtliche Kurven, viele Autos am Fahrbahnrand: In der Palnkamer Straße (Richtung Jasberg) wird so wild geparkt, dass die Gemeinde jetzt Handlungsbedarf sieht.