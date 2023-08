Ganoven brechen in Tankstelle ein

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Teilen

Unbekannte machten in der Otterfinger Avia-Tankstelle Beute. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Zwei Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Avia-Tankstelle an der Tegernseer Straße eingebrochen.

Otterfing - Nächtlicher Einbruch in Tankstelle an der Tegernseer Straße

Otterfing - Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher am Donnerstag, 4. August, in der Zeit von 2:15 Uhr bis 2:40 Uhr, eine Glasschiebetür im Eingangsbereich auf und drangen in den Verkaufsraum der AVIA-Tankstelle an der Tegernseer Straße ein. Sie stahlen eine große Menge Zigaretten aus dem Verkaufsregal im Kassenbereich. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß, übersprangen einen Zaun des Nachbargrundstücks in nördliche Richtung. Von dort flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die beiden Täter trugen zur Tatzeit dunkle Jacken mit Kapuzen.

Über die Höhe des Stehlschadens und des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor, so die Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern und/oder deren Fluchtweg machen können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Holzkirchen, Tel. 08024/90740.