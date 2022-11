Otterfing: Kostenlose Zugänge ins Internet

Von: Andreas Höger

Vier Standorte für die kostenlosen Bayern-WLAN-Hotspots hat die Gemeinde Otterfing ins Auge gefasst. Einer davon ist der Maibaumplatz. © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Otterfing will bis zu vier Hotspots auf öffentlichen Plätzen anbieten. Das hat der Gemeinderat entschieden - mit knappem Votum.

Otterfing – Jetzt also doch: Vor sechs Jahren lehnte der Otterfinger Gemeinderat die Einrichtung von kostenlosen WLAN-Hotspots noch fast einstimmig ab. Im zweiten Anlauf entschied sich das Gremium nun doch, allen Internet-Nutzern an bis zu vier öffentlichen Plätzen Zugänge ins Internet zu ermöglichen. Den technischen Aufbau zahlt der Freistaat, die Betriebskosten trägt die Gemeinde. Der Beschluss für die kommunalen Hotspots fiel in der jüngsten Ratssitzung mit knapper 8:6-Mehrheit.

Der Anstoß, das Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen, kam vom Arbeitskreis (AK) Umwelt & Energie im Bürgerforum. „Der AK sagt, es wäre zeitgemäß, das jetzt umzusetzen“, erklärte Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) in der Sitzung. Die Gemeinde kann dafür das vom Freistaat bereitgestellte Bayern WLAN nutzen. Vertragspartner bayernweit ist Vodafone. Gefördert wird die Ersteinrichtung mit bis zu 2500 Euro je Hotspot, bis zu vier Standorte sind förderfähig. „In der Regel reicht der Zuschuss, um die Einrichtungskosten abzudecken“, erklärte Rathaus-Geschäftsleiter Markus Stark. Die Betriebskosten sind Sache der Gemeinde. Je Hotspot fallen jährlich rund 325 Euro plus die Internet-Gebühren des jeweiligen Anbieters an.

Laut Stark ermöglichen die Hotspots sehr leichten Zugang ins Netz. Für das Einloggen sind weder Registrierung noch Passwörter oder Anmeldedaten erforderlich. Ein Jugendschutzfilter verhindert, dass fragwürdige Inhalte abgerufen werden. Vier Standorte fasst die Verwaltung ins Auge: Bahnhof, Maibaumplatz, Landkramerplatz und Rathaus. „Der nächste Schritt wäre eine Ortsbegehung mit Vodafone, um die Machbarkeit zu prüfen“, sagte Falkenhahn.

Grundschüler, die „immer in ihr Kasterl schauen“?

„Braucht’s das wirklich?“, fragte Gerhard Heimerer (CSU) und gab selbst die Antwort: „Ich finde nicht richtig, dass es überall freies Internet gibt.“ Er sieht die Gefahr, dass die Hotspots „Ansammlungen von Menschen anlocken, die wir hier nicht wollen“. Und wolle man Grundschüler, die am Rathaus „immer in ihr Kasterl schauen?“ Das Gleiche gelte für den Landkramerplatz, den die Gemeinde ja zum Begegnungsort aufwerten wolle. Für eine touristische Gemeinde seien die Hotspots sicher wichtig, ergänzte Ulrike Stockmeier (FLO), „aber müssen wir das wirklich haben?“

Falkenhahn verwies darauf, dass ein Großteil der Schüler über Internet-Verträge verfüge, die freies Surfen überall ermöglichen. „Die sind nicht auf Hotspots angewiesen.“ Als Zielgruppe sieht er eher Senioren, die am Bahnhof oder mit dem Radl unterwegs sind und sich orientieren wollen. Josef Killer (FWG) bestätige dies aus eigener Erfahrung; und gerade ältere Bürger könnten sich teure Flatrates nicht leisten, erklärte er: „Digitaler Fortschritt gehört in unsere Gemeinde.“

Hotspots als Alternative bei „katastrophaler Netzabdeckung“

Auch Hildegard Huil (Grüne) findet die Hotspots sinnvoll, speziell am Bahnhof. „Es stärkt die Netzabdeckung und damit unsere Infrastruktur“, sagte Roberto Sottanelli (SPD). Thomas Hogger (Grüne) erklärte, dass er oft auf die „katastrophale Netzabdeckung“ im Ort angesprochen werde: „Ich will, dass wir auf dem Stand der Zeit sind.“

Sauerlach etwa habe gute Erfahrungen mit dem Bayern WLAN gemacht, sagte der Bürgermeister. „Es ist ein Service für alle Bürger“, ergänzte Geschäftsleiter Stark. Aber jeder habe doch heute eine Internet-Flat auf dem Handy, gab Andreas Eichhorn (SPD) zu bedenken, „ich sehe den Mehrwert nicht“. Er stimmte aber mit dafür, die Hotspot-Planung anzugehen – ebenso wie Stefan Burgmayr (FLO), der jedoch mit sich rang in der Sitzung. „Lieber gutes Breitband im Gewerbegebiet als Hotspots im Ort.“ Als Falkenhahn erklärte, dass es nicht unbedingt vier, sondern auch nur zwei Hotspot-Standorte werden könnten, ließ er sich überzeugen. Gegen die Hotspots stimmte die CSU-Fraktion und Stockmeier.