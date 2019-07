Getötetes Baby: Vater und Mutter wird jetzt der Prozess gemacht

Der Fall sorgte für Entsetzen: Eine gebürtige Nigerianerin soll in Otterfing ihr drei Monate altes Baby getötet haben. Auch der Kindsvater geriet ins Visier der Ermittler. Im September oder Oktober wird beiden der Prozess gemacht.

Otterfing – Was genau geschah am frühen Morgen des 27. September 2018 in der Otterfinger Wohnung der kleinen Familie? Der Prozess vor der 1. Strafkammer des Landgerichts München II wird versuchen, die schreckliche Nacht zu rekonstruieren. Im Laufe der Verhandlung wird die Öffentlichkeit erfahren, welche Erkenntnisse die Strafermittler zusammengetragen haben – und ob ihnen das Gericht folgt.

Die Mutter wurde sofort verhaftet

Bekannt ist, dass in der Tatnacht gegen 4.30 Uhr ein Notruf abgesetzt wurde. Vergeblich versuchte wenig später der Notarzt, das leblose, drei Monate alte Mädchen zu reanimieren. Die Obduktion des Opfers noch am selben Tag lieferte entscheidende Anhaltspunkte dafür, dass das Baby durch äußere Gewalt so schwer verletzt worden war, dass es die Nacht nicht überlebte.

Der Verdacht fiel sofort auf die Kindsmutter. Am 28. September wurde die damals 28-jährige Nigerianerin, deren Asylantrag bereits zuvor abgelehnt worden war, unter dem Vorwurf des Totschlags verhaftet.

Der 29-jährige Kindsvater, ebenfalls aus Nigeria, blieb zunächst auf freiem Fuß. Erst nach mehrmonatigen Ermittlungen seitens der Miesbacher Kripo klickten auch bei ihm die Handschellen. Ihm werfen die Ermittler „Totschlag durch Unterlassen“ vor; er sei während der Tat in der Wohnung gewesen, habe aber nichts unternommen, um den Tod seiner Tochter zu verhindern.

Anklageschrift umfasst rund 50 Seiten

Im April erhob die Staatsanwaltschaft München II als zuständige Strafverfolgungsbehörde Anklage gegen die beiden Beschuldigten. Damit wurde ein „Zwischenverfahren“ eröffnet, wie Florian Gliwitzky erklärt, der zuständige Pressesprecher des Landgerichts. Das Schwurgericht prüfte, ob der Sachverhalt die Anklage rechtfertigte, und stellte den Angeklagten die Anklageschrift zu. Laut Gliwitzky handelt es sich um rund 50 Seiten, die auch übersetzt werden mussten.

Die beiden Nigerianer sprechen dem Vernehmen nach nur gebrochen deutsch, die Verständigung läuft weitgehend auf Englisch. Den zwei Verteidigern räumt das Gericht mehrere Wochen Akteneinsicht ein.

„Das wird ein sehr aufwendiges Verfahren“, glaubt Gliwitzky. Die Liste der von den Ermittlern gesammelten Beweismittel sei lang; es gebe umfangreiche Zeugenaussagen, Arztberichte, toxikologische Untersuchungen, psychiatrische Gutachten. „Eine größere Geschichte“, vermutet der Gerichtssprecher. Geständnisse der Beschuldigten liegen nicht vor.

Wann das Hauptverfahren eröffnet wird, steht laut Gliwitzky noch nicht genau fest. Da die beiden Beschuldigten in Untersuchungshaft sitzen, wirkt ein „Beschleunigungsgebot“. Im September oder Oktober sei die Hauptverhandlung vorstellbar, deutete der Sprecher an. Angesichts der umfangreichen Beweismittel und Zeugen sei von sieben bis acht Verhandlungstagen auszugehen.

