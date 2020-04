Gewitterregen überflutet Keller und Unterführung

Feuerwehr im Einsatz

von Andreas Höger schließen

Lange warteten Gärtner und Landwirte, bis am Dienstagnachmittag endlich ein kräftiger Regenguss über dem Landkreis niederging. In Otterfing war es leider zu viel des Guten: Einige Keller wurden geflutet, auch die Unterführung am Staudenfeldweg steht unter Wasser. Besonders schlimm erwischte es ein Gebäude im Gewerbegebiet.