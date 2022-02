Otterfing trauert um Helmut Drösler: Naturliebhaber, Fotokünstler und Menschenfreund gestorben

Von: Christine Merk

Helmut Drösler (†). © Privat

Der Otterfinger Helmut Drösler ist nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Er war bekannt für sein vielfältiges Engagement für das Allgemeinwohl. Ein Nachruf.

Otterfing – Die Liebe zur Natur war eine der größten Leidenschaften von Helmut Drösler. Bis vor wenigen Wochen schrieb er an die Heimatzeitung noch Leserbriefe zum Thema Wolf. Jetzt ist er nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben.

Neben der Liebe zu seiner Frau Helene und seinen Kindern hat sich Helmut Drösler in vielfältiger Weise für das Allgemeinwohl engagiert. 1985 gründete er mit Gleichgesinnten in Otterfing eine Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN), die er in den ersten Jahren leitete. Das Feuchtbiotop in einer Senke am Markweg, die Biotope an der Grundschule, ein Baumatlas, in dem ortsprägende Bäume kartiert sind, und das Linden-Pflanzprogramm von 1990 gehen auf seine Initiative zurück. Zur 1000-Jahrfeier Otterfings fand Letzteres seinen Höhepunkt, als im Gemeindegebiet 150 Bäume gesetzt wurden.

BN-Jugendgruppe gründete sich unter Drösler

Besonders am Herzen lag Helmut Drösler auch die Jugend. Unter seinem Vorsitz gründete sich eine BN-Jugendgruppe, die 1990 den Europäischen Umweltpreis gewann; der Kindergruppe „Eichhörnchen“ stand er bei Projekten mit Rat und Tat und großem Fachwissen zur Seite. Für seine Verdienste für den Bund Naturschutz auf Kreis- und Landesebene wurde Helmut Drösler 1992 mit der Goldenen Ehrennadel der Organisation ausgezeichnet.

Helmut Drösler hatte auch ein Augenmerk auf die Menschen. Seine Reisen führten ihn immer wieder in die Abruzzen. Als die Region 2009 von einem Erdbeben heimgesucht wurde, rief er eine Hilfsaktion für die Provinz L’Aquila ins Leben.

Leidenschaft für Fotografie

Zu dieser Zeit war bei Helmut Drösler bereits wieder die Leidenschaft für die Fotografie entflammt, die er schon in der Jugend gepflegt hatte. „Fotos wie gemalt“, titelte damals eine Ausstellung im Krankenhaus Agatharied. Drösler hatte sich der experimentellen Fotografie verschrieben. Seine Motive fand er meist in der Natur. Er knipste mit der analogen, später mit der digitalen Kamera, veränderte Blende und Verschlusszeiten, bearbeitete Dias im Wasserbad, nahm auch mal Lupe und Pinsel zur Hand. So entstanden Werke in zarten Farben, die an Aquarelle erinnerten, oder Bilder mit großer Leuchtkraft, die bei vielen Ausstellungen in der Region zu sehen waren.

In den vergangenen Jahren gehörte Helmut Dröslers Aufmerksamkeit vor allem seiner Frau, die nach langer Krankheit starb. Nun ist er ihr nachgefolgt. In seiner Gemeinde und darüber hinaus bleibt er als Naturliebhaber, Fotokünstler und Menschenfreund in Erinnerung.

cmh

