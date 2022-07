Kinderbetreuung soll teurer werden

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die Kinderbetreuungseinrichtungen in Otterfing erheben zum Teil sehr unterschiedliche Gebühren © Uwe Anspach/dpa

Otterfing will die Gebühren der Kindergärten im Gemeindegebiet sukzessive angleichen

Otterfing – Die Gemeinde Otterfing will die Gebühren angleichen, die die Kindergärten im Gemeindegebiet erheben. „Alle Einrichtungen sollen gleich viel kosten, sonst ist das unfair“, erklärte der zuständige Verwaltungsmitarbeiter in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Vor allem vor dem Hintergrund der zentralen Platzvergabe durch die Gemeinde sei eine einheitliche Gebührenordnung wünschenswert.

Klar ist, dass die Angleichung über eine Erhöhung der Beiträge in den Günstig-Kitas erfolgt und nicht über eine Senkung der Elternbeiträge in den teuren Einrichtungen. Eltern könnten dank der Betreuung nahezu Vollzeit arbeiten, müssten aber für eine Vollzeit-Betreuung fast nichts bezahlen, weil sie einen staatlichen Zuschuss bekommen, so das Argument der Verwaltung. Mit Blick auf den Defizitausgleich, den die Gemeinde für alle Kindergärten leistet, will sie deshalb die Eltern künftig stärker zur Kasse bitten. Zumal das jährliche Defizit umso höher sei, je geringer die Elternbeiträge seien. Der teure Montessori-Kindergarten etwa erwirtschafte kein nennenswertes Defizit.

In Otterfing klaffen die Elternbeiträge der einzelnen Einrichtungen deutlich auseinander. Der Pfarrkindergarten St. Georg etwa verlangt für die Buchungskategorie vier bis fünf Stunden nur 97 Euro monatlich. Abzüglich des staatlichen Zuschusses von 100 Euro pro Monat und Kind müssen Eltern in dieser Kategorie de facto nichts bezahlen. In der Kategorie sieben bis acht Stunden erhebt der Pfarrkindergarten 148 Euro, das sind effektiv nur 48 Euro monatlich. Das jährliche Defizit ist der Verwaltung zufolge im Pfarrkindergarten besonders hoch.

Der Montessori-Kindergarten dagegen verlangt in der Kategorie bis einschließlich fünf Stunden 151,73 Euro – fast 55 Euro mehr als der Pfarrkindergarten. In der Kategorie bis einschließlich acht Stunden erhebt er einen Beitrag von 193,12 Euro, also 45 Euro monatlich mehr als der Pfarrkindergarten.

Das Kinderhaus der AWO ist mit 177 Euro monatlich für eine durchschnittliche tägliche Betreuungszeit von acht Stunden zwar billiger als der Montessori-Kindergarten, aber etwas teurer als der Pfarrkindergarten.

Weil die Gebühren aber nicht auf einen Schlag deutlich erhöht werden dürfen, sondern eine prozentuale Erhöhung über Jahre erforderlich ist, die außerdem mit dem Elternbeirat abgesprochen werden muss, wird im kommenden Kindergartenjahr noch keine Angleichung stattfinden.

Allerdings müssten sich Eltern wegen der Energie- und Lebensmittelpreise auf eine Erhöhung des Essensgeldes um acht bis zehn Prozent einstellen, so die Verwaltung. Mit Blick auf den Mangel an bedarfsgerechten Betreuungsplätzen einschließlich passender Öffnungszeiten ist das für berufstätige Eltern das geringste Problem.

