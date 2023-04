Klärwerk Fellach stößt an Kapazitätsgrenze

Stößt an seine Kapazitätsgrenze: Das Klärwerk Fellach. Ausgelegt ist es auf 50 000 Einwohnergleichwerte, in den nächsten Jahren sollen es 10 000 oder 20 000 mehr werden.

Das Abwasser-Kontingent, das die Gemeinde Otterfing in die Klaränlage Fellach einleiten darf, ist zwar nicht ausgeschöpft. Doch die 5900 Einwohnergleichwerte der Otterfinger lassen mittelfristig nicht mehr viel Luft.

Otterfing – „Wir sind schon seit längerem im oberen Drittel angekommen“, erklärte Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) im Gemeinderat. Konkret beschloss der Gemeinderat deswegen, die Zahl der Klärgruben-Gleichwerte (200) zu verringern und so mehr Spielräume beim Kanal-Abwasser zu gewinnen. Die Debatte darüber weitete sich aber auch ins Grundsätzliche aus: Beteiligt sich Otterfing an der mittelfristig anstehenden Ertüchtigung des Klärwerks in Fellach (Marktgemeinde Holzkirchen) oder sucht man neue Partner?

Wie Falkenhahn dem Gremium erklärte, schwinden auch im Klärwerk Fellach langsam die Kapazitäts-Reserven. Die Anlage, betrieben vom Kommunalunternehmen GEA der Marktgemeinde Holzkirchen, ist auf 50 000 Einwohnergleichwerte (EW) ausgelegt. Geklärt werden Abwässer aus Holzkirchen, Otterfing und Warngau. Die Otterfinger kauften sich einst mit 11,8 Prozent ein, was ihnen den Zugriff auf 5900 EW ermöglicht. Aufgeteilt war diese Menge bisher auf 5700 „Kanalwasser“ und 200 EW Fäkalschlamm aus Versitzgruben. Tatsächlich habe man im Schnitt der vergangenen fünf Jahre nur 29 bis 44 Fäkal-EW gebraucht, erklärte Falkenhahn. Er schlug vor, künftig nur noch 50 EW für Versitzgruben vorzuhalten und die freien 150 EW dem Kanal-Abwasser zuzuschlagen. Zudem wolle man in Fellach hinterlegen, die Otterfinger EW insgesamt um 100 auf 6000 zu erhöhen, um weiteres Wachstum abzusichern.

Gerhard Heimerer (CSU) wies darauf hin, dass ein gewisses Entwicklungspotenzial auch in Wettlkam mit seinen Versitzgruben möglich bleiben müsse. „Wir dürfen die Entwicklung von Wettlkam nicht beschneiden“, warnte auch Georg Schlickenrieder (CSU). Das sei nicht der Fall, betonte der Bürgermeister und verwies auf die Zahlen: „Durch die Umwandlung sichern wir unser Flüssiglast-Kontingent ab, ohne das Kontingent insgesamt erhöhen zu müssen.“

Die Zukunft des Otterfinger Abwassers sieht Schlickenrieder nicht unbedingt beim Nachbarn in Holzkirchen. „Das waren seinerzeit sehr schwierige Verhandlungen“, gab er zu bedenken, „wir mussten kämpfen, um einleiten zu dürfen.“ Er regte an, die Fühler zum Zweckverband München-Südost auszustrecken, um eventuell in dessen Kanal bei Arget einzuleiten. „Ja, wir müssten neue Kanäle bauen. Aber nach Arget geht’s bergab, was spricht da sachlich dagegen?“

Die atmosphärischen Verwerfungen bei den Einleitungs-Gesprächen mit Holzkirchen spielen für Thomas Hogger (Grüne) keine Rolle mehr: „Ich sehe die Zusammenarbeit mit der GEA positiv.“ Auch Max Ruf (SPD) sieht keinen Änderungsbedarf: „Wir fahren gut mit Holzkirchen.“

