„Klüngelei“-Affäre im Gemeinderat schwelt weiter: SPD erwartet Entschuldigung

Die „Klüngelei“-Affäre im Gemeinderat, ausgelöst von Schwarzbau-Vorwürfen der SPD, sie schwelt munter weiter. Strittig ist: Wer muss sich bei wem entschuldigen?

Otterfing – Die Auseinandersetzung um die Schwarzbau-und Klüngeleivorwürfe der SPD-Fraktion gegen den Ratskollegen Georg Schlickenrieder und Bürgermeister Jakob Eglseder (beide CSU), vorgetragen von Roberto Sottanelli, geht in die nächste Runde. In der Sitzung am Dienstag legte Michael Falkenhahn (SPD) der Zweiten Bürgermeisterin Ulrike Stockmeier (FW) nahe, sich für „persönliche Beleidigungen“ während der Mai-Sitzung zu entschuldigen. Die Angesprochene wies das von sich: „Ich wüsste nicht, wo ich jemanden beleidigt haben soll.“

Die Vorgeschichte der

„Klüngelei“-Affäre

In einer emotionsgeladenen Sitzung im Mai war ein offener Brief der SPD-Fraktion behandelt worden; darin wird unterstellt, dass es bei einem Tekturantrag Schlickenrieders für eine Veranstaltungshalle nicht mit rechten Dingen zugegangen sei.

So sei offenbar geplant gewesen, nicht genehmigte Bauteile – konkret geht es um einen eingehausten Verbindungsgang und eine Säulenreihe unter einem Vordach – „perfekt getarnt“ zu legalisieren. Denn bei der ersten Behandlung des Antrags im Gemeinderat, die im Februar stattfand, sei lediglich von einer Nutzungsänderung die Rede gewesen.

Schwung bekam der Vorwurf, als sich Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne) persönlich einschaltete und Sottanelli beisprang.

Schlickenrieder und Eglseder wiesen die Vorwürfe zurück, während Rzehak auf seiner Einschätzung beharrt, dass es sich um fehlerhafte Bauvorlagen gehandelt habe und um bauliche Veränderungen, die nachträglich legalisiert werden sollen. Schlickenrieder kündigte inzwischen einen neuen, unmissverständlichen Antrag an.

Mitarbeiterin des Bauamtskritisiert öffentliche Bloßstellung

Von den geharnischten Vorwürfen Sottanellis, veröffentlicht unter anderem im Internet, fühlt sich auch Bauamts-Mitarbeiterin Sabine Hüppe getroffen, was sie in der Mai-Sitzung zum Ausdruck brachte. Stockmeier hatte von einer „Diffamierung der Verwaltung“ und Nestbeschmutzung gesprochen. Falkenhahn will dabei „persönliche Beleidigungen“ gehört haben, wie er in der Sitzung am vergangenen Dienstag erklärte.

Stockmeier konterte, dass die SPD ihrerseits „sehr persönliche Dinge“ ins Internet gestellt habe. Auch Eglseder empfahl der SPD, ihren Internet-Auftritt zu überdenken; die Wortwahl Stockmeiers sei sachlich gewesen. Stefan Burgmayr (FW) war genervt, dass die Sache wieder aufgewärmt wurde: „Ich rede darüber nicht mehr.“