Parkchaos in der Palnkamer Straße:  Gemeinde will jetzt durchgreifen

Geparkt wird, was die Straße hergibt: Auf der Palnkamer Straße stehen die Autos oft vogelwild. Jetzt greift die Gemeinde ein: Ein Parkkonzept soll die Situation ordnen.

Otterfing – Im Winter musste die Gemeinde bereits die Notbremse ziehen. Weil der Schneepflug in der Palnkamer Straße kaum mehr durchkam, verhängte das Rathaus ein Parkverbot von November bis März. Ein dauerhaftes Parkverbot gibt es aktuell nur etwa 60 Meter vor der Einmündung in die Dietramszeller Straße.

Jetzt hat sich die Situation offenbar auch im Sommer zugespitzt. Über „chaotische Verhältnisse“ berichtete Bürgermeister Jakob Eglseder (CSU) in der jüngsten Ratssitzung; auf der eigentlich breiten Straße verbleibe häufig nur ein schmaler Fahrkanal. „Kürzlich kam ein Bus nicht mehr durch“, sagte Eglseder.

Der Gemeinderat sieht Handlungsbedarf. In der jüngsten Sitzung beschloss das Gremium einstimmig, beim örtlichen Ingenieurbüro Attila Kárpáty ein Konzept für eine Parkzone in der Palnkamer Straße in Auftrag zu geben. Unter anderem soll gewährleistet sein, dass landwirtschaftlicher Verkehr nicht ausgebremst wird. Das winterliche Halteverbot bleibt davon unberührt.

„Unerträglich“ sei die Situation geworden, betonte Zweite Bürgermeisterin Ulrike Stockmeier (FW); sie könne sich vorstellen, das Winter-Parkverbot einfach aufs ganze Jahr auszudehnen. „Dann muss die Gemeinde kein Geld ausgeben für Planungen.“ Das fand Michael Falkenhahn (SPD) überzogen: „Schauen wir doch erst mal, was dort möglich ist.“

Denkbar sind auchwechselseitige Parkstreifen

Möglich wäre, wie Eglseder vorschlug, ein einseitiges Parkverbot oder wechselseitige Parkstreifen mit ausreichend großen Lücken für Begegnungsverkehr. Die Autos völlig zu verbannen. hält Gerhard Heimerer (CSU) nicht für die richtige Lösung, „denn eine gewisse Verkehrsberuhigung bringt das Parken schon“. Allerdings bedürfe es einer klaren Regelung, „sonst wird das ausgenutzt ohne Ende“. Heimerer hatte dabei einige Anwohner im Auge. „Es gibt dort zwar etliche Garagen, aber da stehen nicht immer Autos drin.“ Stattdessen werde die Straße beparkt. Das betreffe besonders die Sommermonate, präzisierte Ferdinand Höchstetter (CSU), „denn im Winter müsste man Scheiben freikratzen, wenn die eigenen Autos draußen stehen.“ Was auch immer beschlossen werde, so Höchstetter, „wir müssen das auch kontrollieren lassen, sonst bringt’s nichts.“

Thomas Hogger (Grüne) gefiel das Konzept der wechselseitigen Parkstreifen, wie es am Staudenfeldweg praktiziert werde: „So wird der Verkehr gebremst, das wäre die perfekte Lösung.“ Stockmeier will von Staudenfeld-Anwohnern anderes gehört werden: „Einige schimpfen über diese Regelung.“

Thalhamer Wegwird einbezogen

Ins neue Parkkonzept soll der in Palnkam abknickende Thalhamer Weg einbezogen werden. „Die Anwohner dort wünschen sich vor allem eine Verkehrsberuhigung“, glaubt Hogger. Man könne ja überlegen, an der Ortseinfahrt einen Fahrbahnbuckel wie bei den Tennisplätzen einzubauen, schlug Falkenhahn vor. Eglseder wies darauf hin, dass die enge Kurve im Thalhamer Weg den Verkehr ohnehin deutlich verlangsame.