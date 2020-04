Aus Schrottplatz wird Wohnraum: 36 neue Häuser am Bahnhof

Frischer Wohnraum ist gefragt – und Otterfing bekommt ihn: 36 Reihenhäuser und Doppelhaushälften sollen auf dem alten Preimesser-Schrottplatz neben der Bahn entstehen.

Otterfing – 10 000 Quadratmeter am Ortsrand, ein S-Bahnhof quasi vor der Tür: Kein Wunder, dass die Investoren Schlange standen für das Preimesser-Gelände in Otterfing.

Die Gemeinde hatte für das Areal bereits 2006 einen Bebauungsplan aufgestellt, zuletzt aber signalisiert, angesichts des steigenden Wohnraumbedarfs einer Nachverdichtung zuzustimmen. 22 Wohneinheiten waren vor 14 Jahren geplant gewesen, zwischenzeitlich nickte das Gremium 28 Einheiten ab, jetzt werden es gar 36 neue Wohnungen.

Der Gemeinderat stimmte in der letzten Sitzung seiner Amtsperiode, die coronabedingt in der Schulaula stattfand, dieser Bebauungsdichte zu. Wie Bürgermeister Jakob Eglseder (CSU) – auch für ihn war es die letzte Sitzung – auf Anfrage erklärte, wurde die Verwaltung beauftragt, eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans in die Wege zu leiten.

Neuer Bürgermeister stimmt gegen weitere Verdichtung

Dagegen stimmte neben Andreas Eichhorn und Roberto Sottanelli (beide SPD) auch der künftige Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD). „Wir wollen bestimmt Wohnraum nicht verhindern, aber die Verdichtung fällt uns hier eine Nummer zu groß aus“, erklärte Falkenhahn auf Nachfrage.

Den Zuschlag für das Gelände, das die Peter Preimesser GmbH vor zehn Jahren an die Imco-Immobilien verkauft hatte und seitdem nur noch als Pächter firmierte, erhielt laut Eglseder die Firma Baustolz.

Otterfinger bekommen wohl eine Vorkauf-Option

Das Familienunternehmen aus Ludwigsburg bei Stuttgart, das eine Niederlassung in München betreibt, realisiert nach eigenen Angaben moderne Eigenheime für einen Festpreis bis zu 20 Prozent unter vergleichbarem Marktpreis. An über 65 Standorten in den Ballungsräumen Süddeutschlands entstanden so mehr als 1700 Häuser aller Größen. „Der Bauträger hat angeboten, Otterfinger Bürgern für kurze Zeit eine Art Vorkaufs-Option zu gewähren“, sagt Eglseder.

Die meisten Autos verschwinden in einer Tiefgarage

Die 36 Reihenhäuser sind nur möglich, weil der Investor durch den Bau einer Tiefgarage mit 36 Stellplätzen, die bisher nicht vorgesehen war, viel Platz spart. Weitere 32 oberirdische Parkflächen sind neben dem benachbarten Gewerbegebiet geplant.

Carports mit begrünten Flachdächern sollen bis zu 70 Fahrrädern einen Unterstand bieten. Die Erschließung ist laut Eglseder vor allem über den Pitzarweg geplant, an der Kreuzstraße (vor der Brücke) ist nur eine Zufahrt vorgesehen.

Details wie die Höhe und genaue Situierung der vielen Gebäude, Begrünungen und Lärmschutzwände muss der neue Gemeinderat in einem Billigungsbeschluss regeln. Läuft alles nach Plan, könnte der Investor laut Eglseder noch in diesem Jahr loslegen.

Seit fast 20 Jahren bastle die Gemeinde an der Umwandlung des Schrottplatzes in ein Wohngebiet, sagt Eglseder. Auf Druck von lärmgeplagten Anwohnern hatte das Rathaus mit der Preimesser GmbH eine Vereinbarung getroffen, die den Schrottplatz-Betrieb bis Ende 2018 ermöglichte, ehe dann eine Wohnbebauung folgen sollte. Tatsächlich räumte die Firma das Gelände bereits im Jahr 2017.

