Radler (36) von Auto erfasst: Sein Helm schützte ihn vor Schlimmerem   

Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer (36) zu, der am Mittwoch (6. Mai) in Otterfing von einem Autofahrer übersehen wurde und nach einem Zusammenstoß zu Sturz kam.

Otterfing – Laut Polizei radelte der Münchner gegen 17 Uhr auf dem Geh- und Radweg neben der Tegernseer Straße vom Teufelsgraben in Richtung Ortsmitte. In die gleiche Richtung war ein 57-jähriger Holzkirchner in einem schwarzen Ford unterwegs.

Als der Holzkirchner von der Staatsstraße nach links in die Haidfeldstraße abbiegen wollte, übersah er den Münchner auf dem Radl. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei prallte der Radfahrer auf die Motorhaube des Fords und fiel anschließend auf die Straße.

Der Münchner zog sich leichte Verletzungen zu, sein Helm schützte ihn womöglich vor Schlimmerem. Sicherheitshalber wurde der 36-Jährige vom Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Den Gesamtsachschaden an Auto und Fahrrad schätzt die Holzkirchner Polizei auf rund 600 Euro.