Fördertopf ist leer: Otterfing schickt Ortsteil-Sirenen in Warteschleife

Von: Andreas Höger

Die Gemeinde will insgesamt sechs moderne Sirenen auf seine Ortsteile verteilen, kam aber mit den Förderanträgen zu spät (Symbolbild). © DPA Deutsche Presseagentur

Krieg in Europa, stärkere Unwetter durch den Klimawandel: Deutschland rüstet seine lange vernachlässigten Sirenen nach. Auch Otterfing will sechs moderne Sirenen auf die Ortsteile verteilen, ertüchtigt aber zunächst nur die Rathaus-Sirene. Grund: Der Fördertopf ist leer.

Otterfing – Im Mai hatte der Freistaat die bayerischen Sirenen einem Stresstest unterzogen. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus, unter anderem in Otterfing. Wie Florian Mang vom Bauamt der Gemeinde auf Anfrage berichtet, gab es einst Sirenen sogar in Palnkam, Holzham und Wettlkam. „Die wurden aber irgendwann abgebaut und nicht ersetzt“, sagt Mang. Es blieb einzig die Sirene auf dem Rathaus, ebenfalls ein uraltes Modell, das immerhin für Feuerwehr-Einsätze von der Rettungsleitstelle angesteuert werden kann.

Sirenen dienen nicht nur der Feuerwehr-Alarmierung, sondern spielen eine wichtige Rolle beim Katastrophenschutz. Als „Zivilschutz-Signale“ warnen und informieren sie die Bevölkerung, wenn andere Kommunikationswege (Handynetz) überfordert sind oder ausfallen. Ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton, der dreimal zu hören ist, weist etwa auf eine Gefahr hin; das kann eine gefährliche Wetterlage sein, ein Unfall in einem Chemiebetrieb oder ein militärischer Angriff. Wird Katastrophen-Alarm ausgelöst, kündet davon ein Dauerton, der zweimal kurz unterbrochen wird und nach zwölfsekündiger Pause in einen Dauerton übergeht.

Um die Sirenen-Abdeckung enger zu knüpfen, beschloss der Otterfinger Gemeinderat im September, sechs digitale Warn-Anlagen neu auf die Ortsteile zu verteilen. „Auch Sprachdurchsagen sind dann möglich“, sagt Mang. Neben dem Rathaus sollen Sirenen in Palnkam, Holzham, Bergham, Wettlkam und auf dem Bahnhofsgebäude montiert werden. Es gab bereits Zusagen von Gebäudebesitzern.

Finanziell, so schien’s, muss die Gemeinde nicht in die Vollen gehen, da der Freistaat ein Sonderförderprogramm aufgelegt hat. Fast die gesamten Kosten (67 000 Euro) hätten Zuschüsse abgedeckt. „Doch leider war der Fördertopf im Herbst schon ausgeschöpft“, sagt Mang. So änderte der Gemeinderat jetzt das Vorgehen: Digital aufgerüstet wird zunächst nur die Rathaus-Sirene, die anderen fünf Standorte müssen in die Warteschleife. „Könnte sein, dass der Fördertopf neu gefüllt wird“, sagt Mang, „unsere Anträge bleiben auf jeden Fall aktiv.“

Etwa 13 000 Euro fallen laut Mang für Kauf und Montage der neuen Rathaus-Sirene an. Frühestens im Sommer nächsten Jahres werde die Anlage betriebsbereit sein. Unter anderem soll ein Extra-Akku verhindern, das die Sirene bei Stromausfall verstummt. Ihre Funktionstüchtigkeit wird an jedem ersten Samstag eines Monats bei einem Probealarm überprüft. Längst jault die Rathaus-Sirene nicht mehr bei jedem Feuerwehreinsatz auf. „Dafür haben die Aktiven ihre Funkmelde-Empfänger“, sagt Mang, der auch Kommandant der Feuerwehr ist. Nur bei größeren Einsätzen, wenn drei Fahrzeuge ausrücken müssen, läuft die Sirene begleitend mit. Die Zahl solcher Einsätze schätzt Mang auf rund 15 pro Jahr.

