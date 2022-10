Späterer Start der Weihnachtsbeleuchtung

Zahlreiche Kommunen sparen heuer an der Weihnachtsbeleuchtung. Komplett darauf verzichten will aber keine Gemeinde. Auch Otterfing will erstrahlen, aber später als sonst (Symbolbild). © Jürgen Sauer

Um Energie zu sparen, hat der Otterfinger Gemeinderat beschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung im öffentlichen Raum erst ab dem dritten Advent zu starten.

Otterfing – Advent, Advent, ein Lichtlein brennt: gilt das bekannte Weihnachtslied auch in Zeiten von Energieknappheit? In Otterfing musste sich der Gemeinderat jüngst mit einem Antrag der Fraktion Freie Listen Otterfing (FLO) beschäftigen. Darin forderten die Politiker, die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr nicht schon zu Beginn der Adventszeit anzuschalten. Man wolle sich daran beteiligen, Energie zu sparen, erläuterte Ulrike Stockmeier (FLO).

Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) begrüßte den Vorstoß seiner Ratskollegen: „Wir setzen ein Zeichen, was man als Gemeinde tun kann, um mit gutem Beispiel voranzugehen“. Im Hintergrund steht die Energiekrise, die nicht zuletzt durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ausgelöst wurde. Wie vielfach berichtet, rät auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dazu, im kommenden Winter Energie zu sparen. Dem stimmte im Otterfinger Gemeinderat auch zweiter Bürgermeister Gerhard Heimerer (CSU) zu. Dennoch zeigte er sich skeptisch: „Dass man bei der Weihnachtsbeleuchtung anfängt, sehe ich als falschen Weg“, sagte Heimerer.

Widerworte empfing er von Fraktionskollegin Maria Dießl. Sie fände einen späteren Start der Beleuchtung gut, denn sie empfinde es als „schlimm“, wenn schon im November alles leuchtet. Zustimmung signalisierten auch Max Ruf (SPD) und Josef Killer (FWG). Letzterer verlangte gar, die Weihnachtsbeleuchtung „ganz ausfallen zu lassen“. Weitere Energiespartipps für die Gemeinde hielt Roberto Sottanelli (SPD) bereit. Er plädierte dafür, besser darauf zu achten, dass im Schulgebäude am Wochenende das Licht gelöscht werde. Mit fünf Gegenstimmen nahm der Gemeinderat schließlich den Antrag der FLO an. Damit brennen heuer zwar die Lichtlein – aber erst ab dem dritten Advent und somit kürzer als sonst.

Von Andreas Wolkenstein

