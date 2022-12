Tanzen wie im Mittelalter

Von: Andreas Höger

Teilen

Die Otterfinger Gruppe Vivunto Saltatores © Keine Angabe

Seit 20 Jahren teilen die Mitglieder der Otterfinger Gruppe „Vivunto Saltatores“ eine Leidenschaft: Tanzen wie im Mittelalter. Auch der Nachwuchs ist gesichert. Davon kann sich die Öffentlichkeit beim Otterfinger Christkindlmarkt am kommenden Wochenende überzeugen.

Otterfing – Tanzen wie an den adligen Höfen des späten Mittelalters und der Renaissance: Die Otterfinger Gruppe der „Vivunto Saltatores“ vereint ein faszinierendes Hobby. Ihren allerersten Auftritt hatte das Ensemble bei der legendären 1000-Jahr-Feier der Gemeinde Otterfing im Jahr 2003. „Für einen Silvesterauftritt haben wir schon 2002 mit den Proben begonnen“, erinnert sich Leiterin Brigitte Liebhardt (66), die selbst in Otterfing wohnt.

Die Euphorie, in historischer Gewandung nach überlieferten Traditionen zu tanzen, trägt bis heute. Seit 20 Jahren sind die Otterfinger gern gesehene Gäste auf vielen Festen, seit 2006 auch mit einer Kindergruppe. Die Corona-Pandemie bremste auch die „Saltatores“ zwei Jahre aus, doch rechtzeitig zum 20-Jährigen rauschen die Gewänder wieder. Die Kindergruppe beschließt das Jahr sogar mit einem Auftritt in der Heimat: Beim Otterfinger Christkindlmarkt am Sonntag, 18. Dezember, zeigt der Nachwuchs seine Tanzkünste zu Livemusik (ab 13 Uhr).

„Die Kindergruppe ist so groß wie nie“, freut sich die zertifizierte Volkstanzlehrerin Liebhardt, die als Expertin für höfische Tänze des Mittelalters gilt. Etwa 20 Kinder, vom Erst- bis zum Viertklässler, sind regelmäßig mit von der Partie. Einige werden nächstes Jahr in weiterführende Schulen wechseln und wohl nicht mehr weitermachen, glaubt die Otterfingerin. Umso eifriger legte sich der Nachwuchs bei den Proben für das Münchner Adventsspektakel mit Mittelalter-Markt auf dem Wittelsbacher Platz ins Zeug. Am zweiten Advent zogen die kleinen „Saltatores“ unter Fanfarenklängen und Trommelwirbel durch den Markt. Sie tanzten, in selbst geschneiderten Gewändern, auf die Melodie „Pastime with Good Company“ aus der Zeit des englischen Königs Heinrich VIII. eine von Liebhardt entworfene Choreografie. „Eine Herausforderung, die sie bestens meisterten“, lobt die 66-Jährige.

Fester Bestandteil des mittelalterlichen Adventsmarkts in München ist das erwachsene „Saltatores“-Ensemble. „Wir zeigten heuer Kreistänze, Drei-Paar-Tänze und Longways“, berichtet Liebhardt. Bei einem „Longway“ bilden die Tanzpaare eine lange Reihe. „Dem Publikum hatte es Spaß gemacht“, berichtet Liebhardt. Stilecht wurden die Tänzer von der Mittelalter-Brass-Band „Sonus Aeneus“ begleitet.

Ihre ersten Nach-Corona-Auftritte hatten die Otterfinger bereits bei den Rosentagen und dem Herbstzauber in Bad Tölz. Und wo immer in der Region ein Fest mit Mittelalter-Atmosphäre ansteht, wird die Gruppe gerne eingeladen. Beim Klosterfest in Miesbach, bei Veranstaltungen auf Burgen – selbst in der Münchner Residenz waren die „Saltatores“ schon mit ihrer Tanzkunst zu sehen.

Die aktive Gruppe besteht aktuell aus acht Paaren, der Verein selber zählt etwas mehr Mitglieder. Trainiert wird alle zwei Wochen in der Schulaula. Und bei allem Spaß: Die Gruppe legt Wert auf historische Authentizität. „Wir tanzen nicht nach Fantasy-Motiven, sondern nach überlieferten Original-Vorlagen“, betont Liebhardt. Die Anleitungen schreiben etwa detailliert vor, wie Beine und sogar Finger zu halten sind. Aufgeschrieben wurden die Texte in der Renaissance. „Getanzt wurden die Figuren aber schon im Mittelalter“, berichtet die Volkstanz-Expertin.

Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.