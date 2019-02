Die Otterfinger Grundschüler müssen derzeit woanders sporteln. In ihre Turnhalle ist ein Wasserschaden aufgetreten. Inzwischen steht fest, woher das Wasser kommt.

Otterfing – Mit eindringender Feuchtigkeit hatte die Otterfinger Schulturnhalle schon als Rohbau zu kämpfen. Die Problematik ist geblieben und bekommt neue Brisanz: Ein akuter Wasserschaden ist aufgetreten, die Turnhalle – sie liegt im Keller der Grundschule – war in dieser Woche nicht nutzbar. Eine Spezialfirma stellt derzeit das Ausmaß des Schadens fest. „Hoffentlich müssen wir den Boden nicht ganz rausreißen“, sagte Bürgermeister Jakob Eglseder (CSU) am Dienstag in der Gemeinderatssitzung.

Laut Eglseder hatte sich schon im November angedeutet, dass irgendwas im Schulkeller undicht ist. Der Verdacht fiel zunächst auf die kaputte Abwasser-Hebeanlage, „das war’s aber gottlob nicht“, so der Rathauschef. Nach den Weihnachtsferien sei aber immer mehr Feuchtigkeit festzustellen gewesen, Herkunft unbekannt.

Leider habe es seine Zeit gebraucht, ehe eine Spezialfirma gefunden war, die den Wassereinbruch genauer definieren konnte, sagt Eglseder. Knapp 28 000 Euro kosten diese Untersuchungen. Da der Bauhof einige Arbeiten übernehmen kann, wird die Gemeinde wohl nicht den vollen Preis zu zahlen haben.

Fest steht inzwischen, dass das Wasser von außen und an mehreren Stellen in die Halle dringt; betroffen ist hauptsächlich die Westseite. „Es handelt sich um Tauwasser und um Grundwasser“, sagt der Bürgermeister. Beim Bau der Halle 2001/2002 sei offenbar geschlampt worden. Die beiden bestehenden Versitzgruben reichen jedenfalls nicht aus, um eine größere Menge an Oberflächenwasser schadlos in die Tiefe zu schicken.

Noch wird nach Lösungen gesucht. „Vielleicht reicht eine zusätzliche Versitzmöglichkeit“, hofft der Rathauschef. Schlimmstenfalls muss der ganze Boden geöffnet werden. „Das würde teuer werden“, fürchtet Eglseder, „denn die Versicherung zahlt das nicht.“

Da sich kein Schimmel gebildet hat, bestand für die 219 Schüler und deren Lehrer keine Gesundheitsgefahr. Nutzbar ist die Turnhalle aber bis auf weiteres nicht. „Wir weichen in die Aula aus“, sagt Schulleiterin Inge Weber, „oder wir nutzen das schöne Wetter für Ballspiele im Pausenhof.“ Heute sind die zweiten Klassen beim Eislaufen in Miesbach, nächste Woche sind Faschingsferien. Danach könne man, besonders für Doppelstunden, eventuell die Mehrzweckhalle im Otterfinger Hof nutzen, hofft Weber.

Sollten größere Trocknungs- und Sanierungsarbeiten anstehen, will die Gemeinde in den Osterferien anpacken. Nach Möglichkeit sollen die Arbeiten mit der heuer geplanten Pflasterung des Schulhofs koordiniert werden.

avh

