Eine Legende zum Auftakt:  „Isarwinkler“ feiern ihr 40-Jähriges

Das Beste kommt vielleicht gleich zu Beginn: Das dreitägige Südtiroler Weinfest der Otterfinger Burschen wird von den „Original Isarwinklern“ eröffnet, die am Freitag, 6. September, im Zelt ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern.

Otterfing – Von der mauen Wetterprognose fürs Wochenende lässt sich Otterfings Burschenchef Korbinian Heimerer nicht irritieren. Anhaltender Regen, frische acht bis 16 Grad – das hört sich zwar nicht nach Spätsommer an. Doch allzu groß ist die Sorge nicht, dass das 800-Personen-Zelt auf der Pöttingerwiese am Bahnhof leer bleibt. „Wir haben ein treues Publikum“, sagt der Burschenchef.

Sie gelten als unverwüstlich und feierfest: Die „Original Isarwinkler“ haben in vier Jahrzehnten einen eigenen Sound entwickelt und unzählige Bühnen der ganzen Region bespielt. Mit Willi Huber und Herbert Illner sind noch zwei Gründungsmitglieder aktiv; für den Otterfinger Huber ist der Auftritt am Freitag ein Heimspiel. Den „Isarwinklern“ gelang es, das „Quintett Harmonie“ zu einem Revival-Auftritt zu überreden. Dritter im Bunde ist an diesem Abend das „Woidrandecho“. Los geht’s um 20 Uhr.

Die „Goldrieder“ heizen am Samstagabend ein

Am Samstag laden die Burschen traditionell zu einem Altennachmittag ein (ab 14 Uhr), wie im Vorjahr spielen die „Isarkrainer“. Die Bewirtung erfolgt kostenlos. Abends wird’s dann fetzig: Die „Goldrieder“ aus Osttirol bringen ein stimmungsvolles Bühnenprogramm mit. Der Eintritt kostet am Freitag und Samstag jeweils acht Euro. Tischreservierungen sind nicht möglich. „Ich empfehle, rechtzeitig am Zelt zu sein“, sagt Heimerer.

Am Eingang gibt es Ausweiskontrollen. Jugendliche unter 16 Jahren haben keinen Zutritt, Minderjährige (unter 18 Jahren) müssen um 24 Uhr das Zelt verlassen.

Den Sonntag eröffnet ab 11 Uhr ein Weißbierfest mit Kesselfleischessen. Gleichzeitig rollen die ersten Oldtimer an. Willkommen sind den ganzen Tag über Motorräder und Bulldogs, die älter als 30 Jahre sind. Für eine Teilnehmergebühr von sechs Euro gibt’s eine Biermarke und einen Anstecker.

Im Zelt spielt nachmittags die Dietramszeller Blasmusik, ehe ab 16 Uhr die „Schonseitnmusi“ und die „Hallgrafer Musikanten“ den Weinfestausklang begleiten.

Selbst wenn es regnen sollte: Das Oldtimertreffen am Sonntag findet auf jeden Fall statt. Und auch sonst sei man an allen drei Tagen wetterfest aufgestellt, versichert Heimerer. „Das Zelt ist dicht. Und wenn nötig, können wir einheizen.“

Hier lesen Sie, wie das Otterfinger Weinfest 2018 gelaufen ist.