Wettlauf ums Wasser

Gemeinde will neuen Brunnen bohren

von Andreas Höger schließen

Trinkwasser ist ein kostbares Gut, in Otterfing geschöpft aus heimatlicher Scholle. Damit das so bleibt, will die Gemeinde einen dritten Brunnen graben lassen. Denn von Norden her wittert man mächtige Konkurrenz: Die Stadtwerke München.