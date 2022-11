Neue Straße zwischen Bergham und Wettlkam: Erlaubt ist höchstens Tempo 70

Von: Andreas Höger

Letzte Arbeiten an den Banketten: Sobald die Verkehrsschilder eintreffen, kann die frisch sanierte Gemeindestraße von Bergham (im Hintergrund) nach Wettlkam freigegeben werden. © Thomas Plettenberg

Seit Jahrzehnten wartet Otterfing auf diesen Tag: Die Freigabe der Gemeindeverbindungsstraße Bergham-Wettlkam steht unmittelbar bevor. Mehr als Tempo 70 wird auf dem neuen Asphalt nicht erlaubt sein.

Otterfing – Es fehlen nur noch die Verkehrsschilder: Nach dreimonatiger Bauzeit ist die neue Gemeindestraße zwischen Bergham und Wettlkam so gut wie fertig. Wie Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) auf Anfrage mitteilt, ist eine Freigabe der Straße ab 14. November möglich. „Die Bauarbeiten sind abgeschlossen.“ Fraglich ist nur, ob die bestellten Verkehrsschilder rechtzeitig eintreffen. Das ist umso wichtiger, da die Gemeinde ein Tempolimit festsetzt: Auf der neuen Fahrbahn gilt Tempo 70.

„Wir probieren das mit der Geschwindigkeitsbegrenzung jetzt mal aus“, sagt Falkenhahn. Vor der Sanierung war auf der 1,66 Kilometer langen Gemeindeverbindungsstraße theoretisch Tempo 100 erlaubt, was angesichts der vielen Schlaglöcher kaum ausreizbar war. Die neue Fahrbahn ist 4,75 Meter breit (mit Banketten 5,50 Meter) und verfügt über zwei breitere Ausweichstellen, um Begegnungsverkehr zu erleichtern.

„Für diese Straßenbreite ist Tempo 70 eine vernünftige Höchstgeschwindigkeit“, findet der Bürgermeister. Man werde Erfahrungswerte sammeln. Sollte schneller gefahren werden, sei der „Smiley“-Tempoanzeiger der Gemeinde erste Wahl, um die Disziplin der Autofahrer zu stärken. Bis der frische Asphalt endgültig ausgehärtet ist, wird das Tempo sogar auf 50 km/h gedrosselt.

Nicht geeignet ist die neue Straße für große Lkw, was die Gemeinde mit einer Tonnage-Beschränkung auf 7,5 Tonnen unterstreicht. Mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist Schwerverkehr auf der Straße damit verboten. Im vom Rathaus bestellten Schildersatz sind außerdem neue Ortstafeln für Bergham-Otterfing und Wettlkam enthalten.

Bei den Kosten, die auf insgesamt 1,1 Millionen Euro geschätzt waren, gab es laut Falkenhahn keine unliebsamen Überraschungen. „Es deutet viel darauf hin, dass wir im gesetzten Budget bleiben.“ Der Freistaat hilft mit einem Zuschuss in Höhe von rund 500 000 Euro.

Vergleichsweise günstig war die Maßnahme, weil die Gemeinde auf das im Landkreis bisher noch nicht angewandte Fräsrecycling-Verfahren setzte. Dabei wird die alte Straße von einer Spezialmaschine abgefräst, das Material angereichert und als Tragschicht der neuen Fahrbahn gleich wieder aufgebracht. Die Gemeinde schätzt, dass sich damit rund 400 000 Euro einsparen ließen. Drei Gemeinderäte hatten das Verfahren abgelehnt, weil sie Umweltschäden fürchteten, wenn der alte Asphalt nicht fachgerecht entsorgt, sondern in die neue Straße eingebaut wird.

„Das Fräsrecycling hat gut funktioniert“, berichtet der Bürgermeister, „die Firma hat gut gearbeitet.“ Neben den geringeren Kosten spreche besonders die Zeitersparnis für das Verfahren, da der aufwendige Abtransport des Fräsguts entfällt. Allerdings waren vor Beginn einige Boden- und Materialproben nötig, deren Auswertung mehr Zeit in Anspruch nahm als geplant. Dass der anfangs angepeilte Fertigstellungstermin im Oktober nicht geschafft wurde, lag laut Bürgermeister auch an einer „kleinen Corona-Delle“ im Bautrupp und an ungünstiger Witterung zum falschen Zeitpunkt.

