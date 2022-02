Holzham braucht mehr Druck: Gemeinde will Wasserleitung verbessern

Von: Andreas Höger

Wachstum steht an: Im Ortsteil Holzham ist ein kleiner Bauboom abzusehen, über 20 Wohneinheiten sind neu geplant. Schon jetzt ist die Wasserversorgung verbesserungswürdig, der zu erwartende Zuwachs erhöht den Handlungsbedarf seitens der Gemeinde zusätzlich. © Thomas Plettenberg

In Holzham bahnt sich ein kleiner Bauboom an. Da die Wasserleitungen des Ortsteils schon jetzt Probleme haben, den erforderlichen Druck aufzubauen, plant die Gemeinde einen größeren Wurf: Von zwei Seiten soll das Leitungsnetz verbessert werden.

Otterfing – Schon jetzt können die Rohre die Nachfrage kaum noch bedienen: Die Wasserversorgung des Ortsteils Holzham steht nicht auf stabilen Füßen. „Der Druck reicht nicht mehr“, stellt Otterfings Bauamtsleiter Hubert Zellner auf Anfrage fest. Da sich in Holzham einige, auch größere Bauvorhaben mit über 20 Wohneinheiten anbahnen, will die Gemeinde jetzt reagieren. Noch in diesem Jahr soll die Wasserversorgung des Ortsteils ertüchtigt werden – unter anderem mit einer zusätzlichen Leitung von Südwesten. Nach ersten Schätzungen werden dafür 300 000 bis 400 000 Euro nötig sein.

Auslöser der Überlegungen sind etliche Neubauten, die in nächster Zeit in Holzham anstehen. „Schon seit Jahren zeichnet sich ab, dass die Holzhamer Leitungen mehr Druck brauchen“, erklärte Zellner in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Die beachtliche Menge abzusehender neuer Wohneinheiten hätten die Verwaltung veranlasst, jetzt anzupacken. „Sonst besteht die Gefahr, dass der Wasserdruck zusammenbricht“, sagte Zellner.

Allein 20 Wohnungen sollen auf der alten Hofstelle des Pferdepensionsbetriebs von Thomas Pfandzelt entstehen. Der junge Landwirt will in Richtung Bahnlinie aussiedeln (wir berichteten). Der alte Hof wird abgerissen, um einem großen Wohngebäude (16 Einheiten) Platz zu machen; zusätzlich sind an der Straße zwei Doppelhäuser geplant. Der Bauausschuss segnete sowohl das Hauptgebäude als auch die Doppelhäuser einstimmig ab.

„Die Neubauten werden in Summe kleiner als der Vorgänger-Bau“, erklärte Zellner. Trotzdem wirkt das künftige Mehrfamilienhaus mit seinen Ausmaßen von 36,75 mal 15 Metern und einer Höhe von fast zehn Metern sehr mächtig. Im Erdgeschoß und im ersten Stock kommen je sechs Einheiten unter, weitere vier Appartements sind im Dachgeschoß vorgesehen, das von einem Quergiebel vergrößert wird. „Den Wohnraum können wir gebrauchen“, sagte Thomas Hogger (Grüne).

25 Stellplätze sind nötig, die Tiefgarage wird von Westen angefahren; nachgewiesen sind außerdem Besucher-Stellplätze im Norden sowie eine Fahrrad-Abstellanlage. Auch ein Spielplatz ist Teil der Planung. Die westlich benachbarten vier Doppelhaus-Hälften (Ost-West-First) liegen jeweils unter 150 Quadratmeter; jeder Haushälfte ist eine Garage zugeordnet.

In gleicher Sitzung verhandelte der Ausschuss den Antrag für ein kleines Einfamilienhaus mit Garage am südlichen Rand von Holzham (Holzhamer Bogen 44a). Der Antrag bekam das gemeindliche Einverständnis. Allerdings muss die gemeindliche Wasserleitung, die bisher quer durch den künftigen Bauplatz führt, auf öffentlichen Grund verlegt werden. „Eine zeitnahe Verlegung können wir nicht garantieren“, betonte Zellner.

Aber wieder geht’s um Wasser, der Handlungsdruck auf das Rathaus steigt. Deswegen will die Verwaltung gleich heuer zum großen Wurf ansetzen. Von Südwesten her, über Palnkamer Straße und Setzbergstraße, soll eine zusätzliche Leitung vergraben werden; unter der Staatsstraße hindurch erreicht sie den Holzhamer Bogen und führt bis zu den Neubauten am Pfandzelt-Anwesen.

Flankierend soll die bestehende Leitung von Norden her größere Rohre bekommen. „Insgesamt eine erhebliche Investition“, weiß der Bauamtsleiter. Bei den demnächst anstehenden Haushaltsberatungen muss der Gemeinderat entscheiden, ob das Geld freigegeben wird.