Otterfing: Windräder-Anträge verzögern sich

Von: Andreas Höger

Windrad im Wald: Ähnliche Anlagen sollen im Hofoldinger Forst entstehen. © ´dpa

Im Juli sollte das Genehmigungsverfahren für die drei Windräder im Hofoldinger Forst starten. Doch die Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying wollen noch belastbare Gutachten in Sachen Schall, Boden und Schattenwurf abwarten. Es wird Herbst werden, ehe das Verfahren beginnt. Am Zeitplan, sagt Otterfings Bürgermeister, ändert das wenig. Baubeginn soll 2024 sein.

Otterfing – Es ist ein langsames Vortasten – verbunden mit der Sorge, doch noch einen Fehler zu machen, der dem ambitionierten Windkraft-Projekt der Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying auf die Füße fällt. Im Juli wollte die erst kürzlich gegründete Windenergie Hofoldinger Forst GmbH – als Gesellschafter fungieren die drei Gemeinden – in den Landratsämtern München und Miesbach die Genehmigung der Windräder beantragen. Die Beurteilung läuft nach den Richtlinien des Bundes-Immissionschutzgesetzes (BImSCHG).

Um das Verfahren zügig durchlaufen zu können, gaben die Gemeinden noch einmal detaillierte Gutachten zu Bautechnik und möglichen Emissionen der Windräder in Auftrag. „Die Gutachter haben volle Auftragsbücher“, sagt Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn, „der Fortgang verzögert sich ein wenig.“ Er geht davon aus, dass die Antragspakete im September oder Oktober eingereicht werden. Drei bis sechs Monate prüfen dann die Unteren Naturschutzbehörden der beiden Landratsämter. „Wäre schön, wenn’s schnell geht,“ sagt Falkenhahn. Der Zeitplan sehe nächstes Jahre einige Sicherheits-Puffer vor, sagt der Rathauschef. „Aber es bleibt dabei: 2024 wollen wir die Windräder bauen.“

Planungsrechtlich sind die Standorte in Otterfing und Aying abgesichert. Für das Otterfinger Windrad gibt es explizite Ausnahmen im gültigen Landschaftsschutzgebiet (LSG), die Gemeinde Aying hat sogar eine eigene Konzentrationsfläche Windkraft ausgewiesen. Der Sauerlacher Standort jedoch, der ebenfalls in einem LSG liegt, braucht noch die planerische Legitimierung durch eine entsprechende Änderung der LSG-Verordnung. Das Verfahren, angestrengt vom Landkreis München, ist aufwendig und muss einige Gremien durchlaufen. „Das sollte abgeschlossen sein, ehe wir in die Verfahren gehen“, sagt Falkenhahn. An einem formalen Fehler wolle man schließlich nicht scheitern.

Zu den Formalitäten gehört auch, wann die neue GmbH das Projekt vollständig von der alten Arbeitsgemeinschaft (Arge) übernimmt, zu der neben den Gemeinden die Landkreise Miesbach und München gehören. „Auch darüber sprechen wir noch“, sagt Falkenhahn. Man werde wohl das Vorliegen aller Gutachten abwarten, ehe die Arge tatsächlich aufgelöst wird.

„Für alle Beteiligten ist so ein Windkraft-Projekt Neuland“, betont Falkenhahn, „für uns Gemeinden ebenso wie für die Landratsämter.“ Niemand will Fehler machen – schon auch um gewappnet zu sein gegen Widerstände.

Nicht ausgeschlossen sind Klagen gegen eine Genehmigung. Der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB), der seinen Hauptsitz in der Oberpfalz hat und rund 8000 Mitglieder zählt, bekämpft nach Angaben des Bayerischen Rundfunks aktuell in Bayern mindestens zwei Dutzend Windanlagen, darunter zwei große Windparks in Franken und drei neue Windräder in Pfaffenhofen. Falkenhahn will sich nicht ins Bockshorn jagen lassen: „Bisher habe ich nichts gehört von möglichen Klagen und gehe davon aus, dass es keine weiteren Verzögerungen gibt.“

Sollte die Genehmigung vorliegen, muss die GmbH die Beteiligungsmechanismen der Bürgerwindanlagen festlegen. Wie können sich Bürger beteiligen? Wer kann Anteile zeichnen? Mit wie viel Geld? In einem Pflichtheft sind alle wirtschaftlichen Rahmendaten genau aufzulisten. Läuft alles nach Plan, soll die Bürgerbeteiligung im Frühjahr 2023 starten.