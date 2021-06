Otterfing: Wohnungen statt Läden am Stachus?

In Otterfing hat ein Gebäudebesitzer beantragt, die Läden im Erdgeschoss in Wohnraum umzuwidmen. (Symbolbild)

Bauausschuss lehnt Antrag ab

Der Eigentümer eines Wohn- und Geschäftshauses im Herzen Otterfings hat beantragt, die Ladenflächen im Erdgeschoss in Wohnraum umzuwandeln. Im Bauausschuss gefiel diese Idee nicht.

Otterfing – Das Areal ist so etwas wie der Otterfinger Stachus: Wo die Ortsdurchfahrt, die Staatsstraße 2573, auf Dietramszeller Straße und Kreuzstraße trifft, ballen sich auch Einzelhändler und Lebensmittelgeschäfte. Direkt an der Kreuzung – am Beginn der Kreuzstraße – liegt ein ehemaliger Bauernhof, der im Obergeschoss Wohnungen beherbergt, im Erdgeschoss sind bislang Läden untergebracht. Im Bauausschuss des Gemeinderats schlug jetzt ein Antrag auf, der darauf hindeutet, dass es die Geschäfte im Parterre nicht auf Dauer geben könnte. Denn der Grundstücksbesitzer beantragt eine Nutzungsänderung von Teilen des Erdgeschosses: Aus Gewerbeflächen sollen Wohnungen werden. Der Ausschuss lehnte den Wunsch einstimmig ab.

Bauamtsleiter Hubert Zellner betonte in der Sitzung, dass der Bauwerber nach eigenen Angaben nicht plane, die Gewerbeflächen sofort aufzulösen. Derzeit nutzen ein großer Getränkehändler und ein Fahrradladen die Erdgeschoss-Räume. „Der Bauwerber will, dass die Gewerbetreibenden drin bleiben, und hat deutlich gemacht, dass er niemandem kündigt“, stellte Zellner klar. Es gebe bestehende Mietverträge, die nicht angetastet werden sollen. Der Antrag solle vielmehr eine Perspektive aufzeigen, was in dem bestehenden Wohn- und Geschäftshaus möglich wäre, als eventuelle Nachfolge-Nutzung.



Drei zusätzliche Wohnungen statt der Geschäftsräume sieht der Plan vor. Neben der Umnutzung fragte der Grundstücksbesitzer an, ob drei Fertiggaragen vom Nachbargrundstück auf dem großen Parkplatz vor dem Getränkemarkt platziert werden können.



Die Ablehnung der Gemeinde gründet sich laut Zellner vor allem auf den hohen Grad der Versiegelung auf dem Grundstück, den der zusätzliche Stellplatzbedarf verfestigen würde: „Wir sprechen hier von fast 100 Prozent.“ Wohnnutzung sei im Dorfgebiet zwar grundsätzlich zulässig, in diesem Fall sei aber laut Bauordnung ein Kinderspielplatz nachzuweisen. Die neue Stellplatz-Aufteilung müsse zudem mit Grünflächen gegliedert werden, spätestens nach fünf Parkplätzen. Die geplanten Garagen seien mit einem Satteldach zu versehen und deswegen von der Grundstücksgrenze abzurücken.



„Der Antrag überrascht uns schon sehr“, bekannte Ulrike Stockmeier (FWO). Auf ihre Nachfrage hin erklärte Zellner, dass unklar sei, was mit dem Nachbargrundstück geplant sei, auf dem derzeit die besagten Fertiggaragen stehen. Auch der Bauamtsleiter sieht die Umwandlung bestehender Ladenflächen in Wohnungen an dieser Stelle kritisch: „Die Gemeinde will doch das Ortszentrum beleben.“ Wohnungen statt Läden würden dazu nicht beitragen, zumal das fragliche Gebäude an zwei Seiten von Hauptstraßen umgeben sei. „Ins Erdgeschoss gehören da keine Wohnungen rein.“

