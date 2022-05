Den Nerv der Zeit getroffen: Otterfinger Klimatag lockt Hunderte Besucher auf Archehof

Von: Andreas Höger

Teilen

Strom aus der Luft: Junge Tüftler der TU München präsentierten ihren spektakulären Kitekraft-Flugdrachen. © Stefan Schweihofer

Eine gelungene Premiere: Der Otterfinger Klimatag am 15. Mai lockte überraschend viele Besucher auf den Archehof. Die Themenpalette reichte von Ernährung über Landwirtschaft bis zu Windkraft und Mini-Solaranlagen.

Otterfing – Dieses Experiment ist gelungen: Mehrere Hundert Besucher lockte am Sonntag der erste Otterfinger Klimatag mit sieben Vorträgen und etlichen Infoständen auf das Gelände des Archehofs Schlickenrieder. „Es ist wirklich saugut gelaufen“, bilanziert Manfried Doll, neben Cornelia Seitz einer der Mitorganisatoren vom Bürgerforum. Erstmals hatten die drei Bürgerforums-Arbeitskreise Umwelt/Energie, Soziales und Kunst/Kultur gemeinsam eine Großveranstaltung ge-stemmt. Eingebettet war der Tag in die Veranstaltungsreihe Klimafrühling Oberland.

Auch wenn die Klimakrise mit ihren Ursachen und Folgen bereits gut ausgeleuchtet ist, traf der Otterfinger Klimatag mit seinen geballten Infos zu verschiedenen Themenfeldern offenbar den Nerv der Zeit. „Das Format war stimmig“, glaubt Doll, der als Moderator des Vortragsmarathons fungierte, „es kamen deutlich mehr Leute, als wir dachten.“ Die durchschnittliche Zahl der Zuhörer schätzt er auf 60 bis 70.

Bundestagsabgeordneter Karl Bär (Grüne) begründete in einem Referat seinen Standpunkt, im Sinne der Klimawende weitgehend auf Pestizide in der Landwirtschaft zu verzichten. Doll berichtet von „kontroversen Diskussionen“. Den größten Andrang gab es, als Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn erstmals vor „echtem“ Publikum das Winkraft-Projekt der Gemeinde im Hofoldinger Forst erklärte; er nutzte die Chance, um mit einigen „Mythen und Legenden“ aufzuräumen. Verwundert war Doll über das große Interesse am Ernährungsvortrag „Klimaschutz schmeckt“ von Eva Mathilde Fuchs. „Vielleicht sollten wir dazu einen weiteren Vortrag nachschieben.“

Ein Schwerpunkt bei den Vorträgen und draußen bei den Infoständen lag auf der klimafreundlichen Umstellung auf selbst gemachten Solarstrom und modernen Heizungstechniken. Die Stände waren permanent umlagert. Auf besonderes Interesse stießen die Mini-Solaranlagen des bayerischen Herstellers Sunset. „Die Firma war überwältigt von der Nachfrage“, berichtet Michael Seewald vom AK Umwelt/Energie. Etliche Besucher unterschrieben für die vom AK organisierte aktuelle Sammelbestellung.

Eine spektakuläre Neuentwicklung hatte das Münchner Start-up Kitekraft mitgebracht: Die Propeller ihres Spezial-Kites wandeln Wind während des Flugs in Strom um und senden diesen an eine Bodenstation. Denkbar ist, in Otterfing eine Testfläche einzurichten.

„Die Leute kamen, um sich gezielt zu informieren und konkret etwas mitzunehmen“, glaubt Doll. Bei Kaffee und Kuchen, mitten auf einem Bauernhof ließ sich an einem schattigen Plätzchen das Gehörte und Gesehene verarbeiten. „Der Kuchen war früher aus als gedacht“, sagt Doll. Otterfinger Künstler hatten das Gelände mit großformatigen Postern zum Thema Klimawandel bereichert. Auch die junge Generation zeigte Flagge: Otterfinger Grundschüler organisierten ein Geschicklichkeitsspiel und präsentierten selbst gemachte Natur-Kosmetika.

„Ein gutes Konzept, aktuelle Themen, eine passende Location und ein herrlicher Sommertag – die Kombination hat’s wohl ausgemacht“, fasst Doll zusammen. Die viele Arbeit habe sich gelohnt. „Ich kann mir gut vorstellen, das Format nächstes Jahr wieder aufleben zu lassen.“