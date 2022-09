Neues Angebot: Otterfinger können kostenlos MVV nutzen

Von: Andreas Höger

Fahrkartenkauf nicht mehr zwingend nötig: Otterfinger können sich ab 4. Oktober im Rathaus kostenfrei eine von zwei Isar-Cards ausleihen und damit ab 9 Uhr fast das ganze MVV-Netz (M 5) nutzen. © THOMAS PLETTENBERG

Für Otterfinger gibt es ab Oktober einen guten Grund mehr, aufs Auto zu verzichten: Das Rathaus startet mit dem Verleih von zwei Isar-Cards, die werktags ab 9 Uhr ein kostenloses Fahren im MVV-Netz erlauben. 1590 Euro lässt sich die Gemeinde dieses Angebot kosten.

Otterfing – Das bundesweit gültige Neun-Euro-Ticket ist Geschichte, doch die Otterfinger dürfen sich auf einen etwas kleineren, aber durchaus attraktiven Nachfolger freuen: Mit der Einführung des kostenlosen RVO-Bustickets ab August entschied sich der Gemeinderat, zusätzlich zwei Isar-Cards anzuschaffen. Diese übertragbaren MVV-Tickets sollen nicht nur Senioren, sondern allen Bürgern – besonders Familien – die Chance eröffnen, kostenlos mit S- und U-Bahn, Tram oder MVV-Bussen einen Ausflug nach München oder ins Umland zu unternehmen.

„Wir gehen davon aus, dass die Isar-Cards gut nachgefragt werden“, sagt Sigrid Speer, die als Quartiersmanagerin im Rathaus das Projekt betreut. Bewusst habe man mit dem Verleihstart gewartet, bis Ende August die dreimonatige Ära des Neun-Euro-Tickets auslief. Erstmals verliehen werden die Karten nach dem Feiertags-Wochenende am Dienstag, 4. Oktober. „Wir hatten schon Nachfragen“, sagt Speer.

Ursprünglich war der Gültigkeitsbereich auf die MVV-Zonen M 3 beschränkt. Da die Erweiterung auf M 5 nur 120 Euro mehr kostet (60 Euro je Isar-Card), besserte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nach. „Attraktive Ausflugsziele wie der Flughafen München, die Domstadt Freising, Altomünster, Tutzing oder Erding sind damit umweltfreundlich erreichbar“, sagt Rathaus-Geschäftsleiter Markus Stark.

Reservierungen sind bis zu vier Wochen im voraus möglich

Der MVV hat offenbar kein Problem mit der Aktion zur Förderung klimaschonender Mobilität. „Ein Problem wäre nur, wenn die Gemeinde eine Nutzungsgebühr verlangt – aber das tun wir nicht“, sagt Stark. Das Rathaus habe sich bei der Ausgestaltung der Nutzungsregeln am Vorbild der Gemeinde Poing (Landkreis Ebersberg) orientiert, die ihren Bürgern bereits seit Mai 2019 die kostenlosen Isar-Cards zur tageweisen Nutzung anbietet.

Die Isar-Card ist werktags ab 9 Uhr nutzbar, am Wochenende sogar rund um die Uhr. Auf jede Karte können bis zu drei Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren mitfahren. Reservierungen sind bis zu vier Wochen vor dem gewünschten Termin möglich. „Am besten geht das online über die Gemeinde-Homepage“, sagt Speer. Auf der Startseite springt der Isar-Card-Button schnell ins Auge. Wer online nicht gut zu Fuß ist, kann eine Mail schicken an buergerservice@otterfing.de oder anrufen unter der Nummer 0 80 24 / 90 63-113 oder -114.

Attraktives Wochenend-Angebot

Ausgegeben wird die Isar-Card im Bürgerservice-Büro des Rathauses (Zimmer 2). (montags bis freitags 8.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags 14 bis 18 Uhr). Bei der Abholung ist der Personalausweis oder Reisepass vorzulegen, zudem muss ein Formular mit den Daten des Nutzers ausgefüllt werden; darin verpflichtet sich der Abholer, bei Verlust den Wert der Karte zu ersetzen. Minderjährige brauchen zudem eine Einverständniserklärung mit Haftungsübernahme der Eltern.

Besonders interessant: Bei Abholung am Freitag kann die Isarcard das gesamte Wochenende genutzt werden (Rückgabe bis Montag 8.30 Uhr). Um möglichst viele Bürger den Genuss des Gratis-Tickets zu ermöglichen, kann jeder Haushalt nur einmal pro Woche bis zu zwei Isar-Cards ausleihen; einmal im Monat ist eine Wochenend-Nutzung erlaubt.

„Wichtig ist, dass die Karten bis spätestens 8.30 Uhr des Folgetags zurück sind“, betont Speer, „denn ab 9 Uhr will sie ja der nächste nutzen.“ Um die Rückgabe-Disziplin von Beginn an hoch zu halten, droht bei verspäteter Rückgabe eine Zahlung in Höhe eines MVV-Tagestickets. Grundsätzlich möglich ist laut Speer, die Isar-Cards „auf eigenes Risiko“ am Abend nach dem Nutzungstag in den Briefkasten am Rathaus-Eingang zu werfen.

