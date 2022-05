Angebot für Otterfinger Senioren: Kostenlos mit RVO-Bussen und mit S-Bahn fahren

Von: Andreas Höger

Teilen

Jetzt auch in Otterfing: Im Sommer startet eine Testphase mit dem kostenlosen RVO-Busticket. © Thomas Plettenberg

Den einen soll es Anreiz sein, das Auto stehen zu lassen; die anderen sollen eine Chance zur sozialen Teilhabe erhalten. Otterfinger Senioren können ab Sommer kostenlos RVO-Busse nutzen und auch gratis S-Bahn fahren. Die Gemeinde will das Angebot ein Jahr testen – und verbindet das mit einem Zuckerl für alle Bürger.

Otterfing – 4925 Bürger wohnen in der Gemeinde Otterfing. Für 958 davon hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eine gute Nachricht: Ab August oder September können Otterfinger, die über 65 Jahre alt sind, im Rathaus gegen 15 Euro Bearbeitungsgebühr ein Senioren-Ticket bestellen, das die kostenlose Nutzung von RVO-Bussen ermöglicht. Die Gemeinde schließt dafür mit der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) eine entsprechende Vereinbarung. Je Fahrt werden dem Rathaus 6,37 Euro in Rechnung gestellt. Der Beschluss in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats fiel einstimmig.

Da Otterfing am Rand des RVO-Gebiets liegt und nur wenige Busse fahrplanmäßig halten, erweitert die Gemeinde das Angebot um zwei übertragbare MVV-IsarCards, die ab 9 Uhr eine Nutzung der S-Bahnen (Tarifzone M-3) ermöglichen. „Damit kommt man kostenlos nach Holzkirchen, wo mehr RVO-Busse fahren“, erklärte Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD), „nur so macht das kostenlose RVO-Ticket wirklich Sinn.“ Die IsarCards, für die das Rathaus im Jahr 1475 Euro ausgibt, sollen grundsätzlich alle Otterfinger ausleihen; auf einer Karte fahren bis zu drei Kinder oder Enkel kostenlos mit.

Die Einführung des Gratis-Seniorentickets, das andere Landkreis-Gemeinden bereits anbieten, war 2021 vom Arbeitskreis (AK) Soziales angeregt worden. Rathaus-Mitarbeiterin Sigrid Speer, die sich als Quartiersmanagerin besonders um die Belange der Senioren kümmert, hatte dazu dem Gemeinderat jetzt einige Zahlen vorgelegt.

Auf der Basis der Erfahrungen in der Gemeinde Hausham ergab ihre Hochrechnung, dass sich etwa 350 Otterfinger das Ticket holen und damit jährlich etwa 450 Fahrten unternehmen. Zu den Kosten dafür (6,37 Euro je Fahrt) kommen einmalig nötige Anschub-Investitionen (Drucker, Schulungen, Kartenrohlinge). Im ersten Jahr rechnet Speer mit rund 4400 Euro.

„Das sind natürlich nur Schätzungen, wir stochern da im Nebel“, sagte Falkenhahn. Er schlug vor, es auf eine einjährige Testphase ankommen zu lassen. Um eine finanzielle Haltelinie im Haushalt einzuziehen, deckelte der Gemeinderat die Seniorenticket-Ausgaben bei maximal 20 000 Euro.

MVV-Karten für alle: Fast interessanter als Bustickets

„Das Seniorenticket sollten wir unbedingt ermöglichen“, fand Gerhard Heimerer (CSU). Weniger euphorisch war Robert Schüßlbauer (CSU): „Ich glaube nicht, dass das vielen Leuten Nutzen bringt.“ Hubert Baldauf (Grüne) hält besonders die IsarCards für ein attraktives Angebot: „Da gibt’s bestimmt Nachfrage, die sind fast interessanter als die Bus-Tickets.“ Thomas Hogger (Grüne) gefiel, dass auch Familien die MVV-Karten nutzen können.

Josef Killer (FWG) stimmte für das Senioren-Ticket, kritisierte aber gleichzeitig die aktuelle Busanbindung Otterfings: „Die Taktung ist eine Kastastrophe; und die unterschiedlichen Haltepunkte sind für Ältere verwirrend.“ Das Ziel, Individual-Verkehr zu vermeiden, werde man so nicht erreichen. Er wünschte sich, den Holzkirchner Ortsbus in die Gemeinde zu holen. „Der wäre flexibler.“

Holzkirchen stelle seinen Ortsbus gerade neu auf, antwortete der Bürgermeister. Neben einer festen Ringlinie sei ein Rufbus-System angedacht, ein Einstieg Otterfings frühestens in drei Jahren möglich. Was eine bessere Taktung der Busse anbelangt, fürchtet Quartiersmanagerin Speer, „dass wir damit beim RVO wenig durchdringen“.

Ein weiteres aktuelles Thema in Otterfing ist das Windkraft-Projekt. Aktuelle Infos finden sie hier.