Otterfingerin (31) rast mit 91 km/h durch Tegernseer Straße

Von: Christian Masengarb

Teilen

Otterfingerin (31) rast mit 91 km/h durch Tegernseer Straße © Karl-Josef Hildenbrand

Bei eine Geschwindigkeitskontrolle in Otterfing ist eine Otterfingerin (31) mit 91 km/h gemessen worden. Sie war der schnellste, aber nicht der einzige Raser des Tages.

Otterfing - Eine 31-jährige Otterfingerin ist bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Tegernseer Straße in Otterfing am Donnerstagnachmittag in ihrem Hyundai mit 91 Stundenkilometern von der Polizei gemessen worden - bei erlaubten 50 km/h. Laut Beamten erzielte sie damit an diesem Tag den Spitzenplatz der Geschwindigkeitsübertretungen, der ihr ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot einbrachte.

Die Frau war nicht als einzige zu schnell unterwegs: Die Polizei stoppte nach eigener Auskunft eine mittlere einstellige Zahl Autofahrer, die laut Laserpistole mit um 70 bis 80 Stundenkilometern deutlich über dem erlaubten Limit durch den Ort fuhren.

Mehr aus Otterfing: Vorher Außenbereich, jetzt Baulücke: Traumgrundstück wird doch noch baureif